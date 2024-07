25 millions d’enfants vont bénéficier du lancement de Football for Schools en Inde

Le Ministère de l’Éducation, du Développement des Compétences et de l’Entreprenariat, la Fédération Indienne de Football et la FIFA ont signé un protocole d’accord concernant le déploiement du programme en Inde

Le premier programme éducatif de la FIFA bientôt proposé dans des écoles de tout le pays

Le Président de la FIFA Gianni Infantino était l’invité d’honneur de la cérémonie à Mumbai

Au nom de la FIFA, le Président Gianni Infantino a signé un protocole d’accord avec la Fédération Indienne de Football (AIFF) et le Ministère de l’Éducation, du Développement des Compétences et de l’Entreprenariat de la République d’Inde. Le document porte sur le lancement du programme Football for Schools en Inde et fixe un premier objectif de 25 millions d’élèves concernés. En marge de cet événement, la FIFA, l’AIFF, les supporters, les joueuses et les arbitres avaient rendez-vous à Mumbai pour la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™. Après 22 jours d'une compétition disputée dans trois villes hôtes, deux des 16 équipes présentes sur la ligne de départ étaient en lice pour le titre : l’Espagne et la Colombie. Le Ministre indien de l’Éducation, Sri Dharmendra Pradhan, et le Président de l’AIFF, Kalyan Chaubey, étaient également présents pour apposer leur signature sur cet accord tripartite.

À l’issue de la cérémonie, le Président de la FIFA a fait part de sa satisfaction : "Cette alliance entre le gouvernement, le système éducatif, la Fédération Indienne de Football et la FIFA va nous donner l'occasion de mettre en avant les joueurs les plus doués, de donner une chance à chaque talent. Mais elle ne se limite pas à cela. Notre premier objectif est de permettre à tous les enfants indiens, filles et garçons, de s’enrichir au contact des valeurs du football." "Ce lancement va, en outre, permettre aux trois parties d’œuvrer ensemble pour rappeler l'importance fondamentale de l'éducation, en se servant du caractère universel du football comme d’un outil positif pour toucher, enthousiasmer, inspirer et développer les enfants à travers l'éducation physique, mais aussi pour renforcer leurs compétences psychosociales, pour offrir à la société des citoyens actifs et sains, et enfin pour promouvoir l'égalité des sexes, la paix, l'unité et l'intégration sociale."

Et de poursuivre : "Football for Schools n’est pas qu'une simple initiation au football pour les enfants. Ce programme est beaucoup plus important. Il ambitionne de délivrer un message essentiel, à travers les valeurs du football." "L’Inde est un pays de passion. L’Inde est un pays de joie. L’Inde a du talent. À nous de capter cette passion, cette joie et ce talent et de les canaliser vers le football pour faire de l’Inde un géant du football mondial. C’est ce que nous souhaitons et nous allons tout faire pour cela. Nous allons travailler ensemble pour y parvenir. Comme je vous l’ai dit, notre action s’inscrit sur le long terme. Nous voulons faire partie de l’équipe et contribuer au développement du football à vos côtés." Sri Dharmendra Pradhan s’est également exprimé à l’issue de la cérémonie : "La signature de ce protocole d’accord représente une étape importante. Plus de 25 millions d’élèves vont bénéficier de ce nouveau programme Football for Schools. J’attends avec impatience votre prochaine visite. Nous nous rendrons ensemble dans une école, afin de juger de la réalité du programme sur le terrain."

