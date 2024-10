La FIFA et Global Citizen s’associent à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 26™

Global Citizen obtient les droits de produire le tout premier spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du monde de la FIFA™ lors de l’édition 2026

Une collaboration de quatre ans mobilisera les fans de football du monde entier pour contribuer à éradiquer l’extrême pauvreté et permettre à des millions d’enfants d’accéder à l’éducation

L'accord inclut la nouvelle Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025™, qui réunit les 32 meilleurs clubs du monde

La FIFA et Global Citizen vont collaborer pour contribuer à éradiquer l’extrême pauvreté et améliorer l’accès au sport et à une éducation de qualité pour les enfants du monde entier. L’annonce a été faite à Central Park, à New York, lors du festival annuel Global Citizen, par le président de la FIFA, Gianni Infantino, le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, et l’un des ambassadeurs de l’organisation, Hugh Jackman. DJ Khaled et Gayle King étaient également présents pour l’occasion.

Dans le cadre de ce partenariat, Global Citizen produira le tout premier spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui se tiendra au stade de New York New Jersey le dimanche 19 juillet 2026. Ce partenariat de quatre ans comprendra également la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. Toute nouvelle compétition qui réunit 32 clubs des six confédérations continentales, elle se déroulera dans 11 villes américaines en 2025. Les passionnés de football du monde entier pourront agir avec Global Citizen sur des questions telles que l’accès de tous les enfants à l’éducation, ou des promotions liées au gain de billets pour les matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. De plus amples détails sur ces initiatives seront annoncés dans les mois à venir.

« La mission de la FIFA est de développer le football aux quatre coins du globe et d’avoir un impact positif sur la société », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. « Grâce à ce partenariat, la FIFA et Global Citizen uniront les univers du sport et du divertissement pour contribuer activement à un monde meilleur. « Nous nous engageons dans une série d’activités conjointes qui aideront à promouvoir l’accès au football et à mobiliser les amateurs de ce sport dans le but de créer un changement positif au sein de leurs communautés locales. »

Global Citizen est la première organisation internationale de plaidoyer au monde et a pour mission de mettre fin à l’extrême pauvreté. En dix ans, 43,6 milliards de dollars ont été déployés, ce qui a eu un impact sur près de 1,3 milliard de vies. Au cours des cinq prochaines années, Global Citizen prévoit de créer un mouvement de 50 millions de personnes à travers le monde afin d’influencer positivement la vie de 650 millions de personnes supplémentaires.