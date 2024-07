Les FIFA Legends au chevet d’enfants malades à Paris

Quatre FIFA Legends ont visité un hôpital pédiatrique à Paris

Les champions ont éclairé le visage et le quotidien des enfants hospitalisés

Djorkaeff : "C’était important d’amener le soutien du monde du football à ces jeunes qui sont de vrais héros"

Le 27 février prochain, Paris au centre des attentions de tous les passionnés de football. La cérémonie des The Best FIFA Football Awards se tiendra en effet dans la capitale française, et les meilleurs acteurs et actrices de l’année écoulée tenteront d’entrer dans la légende. Mais de légende, il en était déjà question la veille, puisque des FIFA Legends se sont rendus à l’Hôpital Universitaire Robert Debré de Paris pour y rencontrer des enfants malades. Le Français Youri Djorkaeff, Conseiller Football Senior de la FIFA, l’Italien Alessandro Del Piero, le Camerounais Geremi Njitap et le Marocain Houssine Kharja ont illuminé la journée des résidents de l’établissement pédiatrique. Longtemps habitués à faire le bonheur des foules balle au pied, les quatre anciens champions ont une nouvelle fois amené des sourires et de la joie à leur jeune public du jour. Ils ont d’abord pris le temps de rencontrer une vingtaine d’enfants alités dans des chambres individuelles des services de cardiologie, néphrologie et gastrologie, avant de rejoindre une salle commune où les attendaient une vingtaine de patients du service de pédopsychiatrie.

Sourire, espoir et conviction

"Une journée pleine d’émotions", résume Youri Djorkaeff, qui a pu partager, entre autres, ses souvenirs d’avoir remporté la Coupe du Monde de la FIFA 1998. "Nous sommes venus visiter les enfants et leurs parents, mais aussi les médecins et les aides-soignants et aides-soignantes. Nous avons passé un moment avec eux pour leur amener le sourire, et leur raconter des histoires de football qu’on connaît bien." "C'était un moment très touchant aujourd'hui", confirme Del Piero, lui aussi vainqueur du trophée mondial en 2006 avec la Nazionale. "C’est certainement triste au début, parce que vous voyez tous ces jeunes qui se battent pour leur santé. Mais bientôt, vous réalisez qu'il y a beaucoup plus, et vous pouvez voir la force, l'espoir et la conviction qu'ils ont, et le sourire qu'ils peuvent vous transmettre. C'est une telle bénédiction. Je suis donc très heureux d'être ici et de passer du temps avec eux, de parler avec eux et de partager quelques expériences."

Si chacun gardera un souvenir personnel de cette expérience au contact de légendes du sport roi, tous auront vécu la même émotion : celle d’oublier pour quelques instants le quotidien difficile de leur condition et de leur traitement grâce aux sourires, aux anecdotes et aux encouragements prodigués par les champions.

"De vrais héros"

"Ça a été une très belle soirée et une très belle initiative. Pour nous, il faut venir encourager tous ces enfants qui sont dans la souffrance. Le plus important, c’est de leur donner le sourire", assure le Camerounais Geremi, double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF avec les Lions Indomptables, qui insiste également sur le soutien aux personnes qui accompagnent les enfants malades.

"Encourageons aussi les parents, qui sont auprès d’eux, qui vivent au quotidien avec eux, mais aussi les médecins. On peut aussi leur donner un peu de sourire", ajoute le double lauréat de la Ligue des champions de l’UEFA avec le Real Madrid, qui a adoré parler de ce qu’il connaît le mieux : "J’ai aimé les questions de ces enfants. On a vu qu’ils sont intéressés, qu’ils adorent le football, même s’ils ne connaissent pas certains d’entre nous, mais davantage la nouvelle génération, ce qui est tout à fait normal", admet-il en souriant. "J’ai été très content de participer à cette belle initiative."