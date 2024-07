De grands noms du football mondial à l'affiche de la FIFA Legends Cup

La FIFA Legends Cup réunit une centaine d'anciens joueurs

Cette compétition entièrement gratuite se tient à Doha pendant deux jours

La FIFA Legends Cup sera retransmise en direct sur FIFA+

Cette semaine à Doha, de grands noms du football mondial se préparent à reprendre du service pour la FIFA Legends Cup, qui aura lieu au Khalifa International Tennis & Squash Complex.

Cette compétition retransmise en direct sur FIFA+ réunira huit équipes. Les 18 matches au programme mettront aux prises une centaine de FIFA Legends avant la finale de la Coupe du Monde de la FIFA™. La première journée, qui débutera le jeudi 15 décembre à 14h00 (heure locale), propose à elle seule 12 affiches. Ces rencontres permettront de revoir en action quelques-uns des plus grands joueurs de l’histoire de la Coupe du Monde, réunis dans ce complexe modifié pour l’occasion.

Les six autres matches auront lieu le lendemain (vendredi 16 décembre), également à partir de 14h00 (heure locale). La finale débutera, quant à elle, à 18h00 (heure locale).

Pour le Président de la FIFA Gianni Infantino, cette FIFA Legends Cup constitue un bon moyen de rapprocher les stars du football et les supporters.

"Le football, c’est avant tout de la joie, des sourires et du plaisir", confiait le Président Infantino pendant le tirage au sort organisé cette semaine par les anciens champions du monde David Trezeguet, Marco Materazzi et Roberto Carlos. "Nous avons la chance d’avoir avec nous des Legends, des champions du monde et des joueurs qui ont écrit l’histoire du football."

"Ce sont ces Legends qui entretiennent notre flamme pour le football. Ces grands footballeurs qui sont ici, avec nous, ne sont pas d’anciens joueurs ! Lorsqu’ils raccrochent les crampons, ils deviennent des Legends."

Plusieurs champions du monde figurent au casting de cette compétition amicale, à l’image d’Iker Casillas, Carles Puyol, Cafu, Francesco Totti ou Kaka. Didier Drogba, Mehdi Benatia, Ali Al Habsi et John Terry seront également de la partie, aux côtés de nombreuses autres Legends masculines et féminines.

Les Lions Africains, les Ours du Nord, les Tigres de l’Est et les Faucons Arabes s’affronteront dans le Groupe A, tandis que le Groupe B opposera les Loups Européens, les Tigres Sud-Américains, les Dragons Européens et les Aigles Sud-Américains.

Les deux premiers de chaque groupe accèderont aux demi-finales, disputées le lendemain. À l’inverse, les deux derniers participeront à des matches de classement.

Chaque rencontre durera 30 minutes, soit deux mi-temps de 15 minutes séparées par une pause de cinq minutes. De plus amples informations seront communiquées sur FIFA+ avant le coup d’envoi des matches.

La FIFA Legends Cup aura lieu pendant les journées de repos de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, entre les demi-finales et le match pour la troisième place et la finale. Elle se veut un interlude spectaculaire et ludique avant le coup d’envoi du match de football le plus important de la planète.

FIFA Legends Cup