Mia Hamm : "Le football peut encore se développer"

La FIFA Legend Mia Hamm souhaite "rendre le football plus accessible, afin qu’il rassemble davantage" et unisse le monde. Cette déclaration intervient alors que l’ancienne internationale américaine se prépare à suivre la finale du Tournoi Olympique de Football féminin, Paris 2024, comme des millions de personnes à travers la planète.

Forte d'une carrière époustouflante rythmée par 276 sélections, 158 buts et une pléiade de trophées, notre interlocutrice est incontestablement l’une des figures marquantes de l’histoire du football féminin. À 52 ans, elle ne rêve plus que d'une chose : voir le plus grand nombre profiter des opportunités qui lui ont permis d’atteindre les sommets de la discipline.

Interrogée sur la signification du slogan de la FIFA, " Football Unites The World ", Hamm livre une réflexion très personnelle : "Je crois qu’au bout du compte, ça résume ce que nous faisons tous les jours. Les ingrédients sont les mêmes pour tous : un ballon et un terrain. Mais c’est aussi une façon de nous rappeler que le football peut encore se développer."

FIFA Legend Mia Hamm at the FIFA House Olympic family meeting

"Martin Luther King disait qu’on ne peut pas demander à quelqu’un qui n’a rien de se débrouiller tout seul. Ça vaut également pour celles et ceux qui n’ont pas accès à ces opportunités. Il est de notre devoir de les leur donner, de rendre le football plus accessible, de rassembler les gens et de les intégrer car le football ne se résume pas aux trophées. Les titres font toujours plaisir, bien entendu, mais le football m’a surtout enseigné que je pouvais apporter quelque chose sur le plan humain ; il m’a appris à faire bouger les choses, à me former et à contribuer à son développement au mieux de mes capacités."