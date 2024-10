Les fans d'Asie centrale rassemblés autour de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

Les supporters ouzbeks ont été amenés à soutenir leurs voisins kazakhs lors de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™

Le pays hôte est le premier pays d'Asie centrale à accueillir une compétition FIFA

"La région espère organiser d'autres tournois FIFA", déclare le leader du Club des supporters ouzbeks

"Nous sommes simplement des amis et des pays proches - Nous sommes comme des frères", c'est ainsi que le dirigeant du Futsal Fan Club d'Ouzbékistan, Abdurahmon Fazilov, explique le vif soutien que lui et ses compatriotes ont apporté à leurs voisins kazakhs lors de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™.

Pour sa troisième participation consécutive au tournoi, le pays hôte a vu son rêve de titre prendre fin à l'issue de la phase de groupes, malgré un match nul 3-3 encourageant face aux Pays-Bas en match d'ouverture.

Mais la qualification du Kazakhstan pour les quarts de finale et le match contre l'Argentine, championne du monde en 2016, ont offert aux supporters locaux une occasion idéale de montrer leur solidarité avec leurs voisins lors de cette première compétition FIFA organisée en Asie centrale.

"Lorsque le Kazakhstan a joué à Andijan, on a pu voir le grand nombre de supporters qui soutenaient leur équipe avec des drapeaux et des tambours", soulignait Fazilov avant le match de quart de finale à l'Humo Arena de Tachkent, à l'occasion duquel il coordonnait les applaudissements et les chants en faveur de la sélection kazakhe. "Nous n'avons pas de contrat ou quoi que ce soit de ce genre entre le Club des supporters d'Ouzbékistan et le Club des supporters du Kazakhstan, mais ce n'est vraiment pas nécessaire : nous n'avons besoin d'aucune de ces choses formelles ni d'aucun document. Nous nous aimons comme des frères."

Ce sentiment de fraternité régionale est très présent dans la région. Lors de la Coupe d'Asie U-23 de l'AFC 2024, Fazilov a vu les supporters des autres nations d'Asie centrale s'unir derrière l'Ouzbékistan, qui a terminé deuxième derrière le Japon, décrochant par la même sa (première) participation au Tournoi Olympique de Football Masculin de Paris 2024.

"Le sport rapproche les pays. Il n'y a pas besoin ni de guerre ni de de bataille. Il faut se battre par le sport, il faut se battre dans le football, ce qui, inversement, rapproche les nations", analyse-t-il, après s'être rendu à Paris non seulement pour assister à la participation historique de son pays au Tournoi Olympique de Football, mais aussi pour soutenir les athlètes d'Asie centrale dans toutes les disciplines.

"J'ai personnellement encouragé les athlètes kazakhs, kirghizes, tadjiks et turkmènes aux Jeux Olympiques de Paris. Tout le monde était uni, car même pendant un match de boxe, nous avions un clip où les cinq pays voisins étaient réunis, brandissaient ensemble les drapeaux de leur pays respectif. Je pense que des événements tels que les tournois FIFA ou de l'AFC devraient être organisés plus souvent en Asie centrale. Nous devons développer davantage le sport dans nos pays."

Ces dernières années, la Fédération ouzbèke de Football (UFA) a travaillé main dans la main avec la FIFA pour atteindre cet objectif. Grâce au financement des deux premières phases du Programme Forward de la FIFA, l'UFA a pu moderniser ses installations tant côté football que futsal. Le Centre technique de l'UFA a notamment été équipé de projecteurs pour pouvoir organiser des matches internationaux, tout comme les sites de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™ à Andijan, Boukhara et Tachkent.

Ce travail se reflète dans les 211 associations membres de la FIFA, conformément aux Objectifs Stratégiques de la FIFA pour un Football Mondial (2023-2027), qui visent à donner à davantage de pays la possibilité de participer aux tournois de la FIFA mais aussi de les organiser.

"Je suis fier et honoré que la Coupe du Monde de Futsal se déroule en Ouzbékistan. Je prie la FIFA de nous laisser organiser les prochaines édition ou, au moins, les coupes U-20 et U-17", lance Fazilov, qui a voyagé dans plus de 60 pays pour voir son pays à l'œuvre. "Vous pouvez confier l'organisation de ces tournois à l'Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan, etc. Nous fournirons des services de premier ordre, car nous avons besoin de les organiser. Nous attendons notre chance avec impatience."

Quatrième en Lituanie en 2021, le Kazakhstan n'atteindra pas le dernier carré à Ouzbékistan 2024 après avoir été battu 6-1 par une impressionnante équipe d'Argentine à l'Humo Arena. Ils rentreront cependant chez eux avec le souvenir d'une magnifique victoire en huitièmes de finale aux dépens du Portugal, champion en titre, et de la manière dont ils ont rassemblé toute une région.

"J'ai été agréablement surpris de voir les supporters ouzbeks soutenir notre équipe comme ils le feraient pour la leur. Ils applaudissaient à chaque but, nous félicitaient, chantaient des chansons et nous embrassaient. C'était incroyable', confie Dinara Yessenamanova, qui a assisté au quart de finale pour soutenir son mari, Chingiz Yessenamanov, buteur lors de la célèbre victoire du Kazakhstan au tour précédent.