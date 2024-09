Banaat FC, changer l'avenir du football féminin émirati

Ce n'était rien d'autre qu'une coïncidence pour cette professionnelle du marketing sportif ayant auparavant travaillé au Conseil des sports de Dubaï et à la Ligue professionnelle des Émirats arabes unis, ainsi qu'avec divers joueurs et clubs arabes, dont le géant égyptien Al Ahly.

Depuis son bureau, entourée de maillots des plus grands clubs, de trophées et de ballons de football, Budreya évoque pour FIFA.com/Inside ses projets pour le développement du football féminin aux Émirats arabes unis.

"Je n'avais jamais prévu de travailler dans le football féminin ; c'est arrivé comme ça", confie Budreya à propos de la création de Banaat FC. "Je travaillais sur une idée folle de créer une équipe virtuelle sur les réseaux sociaux, mais après avoir parcouru un compte Instagram spécialisé dans le football féminin aux Émirats arabes unis, je me suis demandée pourquoi ne pas créer un club qui aurait un impact sur l'ensemble du football féminin aux E.A.U. au lieu d'investir du temps et des efforts dans un club fictif qui ne profiterait directement à personne? ?"

L'impact de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

"Au cours des dernières années, j'ai suivi le développement de la Coupe du Monde Féminine et l'influence croissante du football féminin dans le monde entier", poursuit celle qui a particulièrement inspirée par le succès de la sélection marocaine à Australie & Nouvelle-Zélande 2023. "Voir la première femme participer en portant un hijab (Nahila Benzina du Maroc) a été un moment merveilleux pour nous, et nous en étions très fiers. C'est formidable de voir les changements positifs dans le football féminin et cela me pousse à continuer pour faire évoluer les mentalités".