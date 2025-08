Le Président de la FIFA encourage la RI Iran à poursuivre ses progrès

Gianni Infantino et le président de la RI Iran Ebrahim Raisi ont évoqué la présence des femmes dans les stades

À l’occasion d'un entretien avec le président iranien Ebrahim Raisi à New York, le Président de la FIFA Gianni Infantino a salué les récentes avancées de la RI Iran dans le domaine du football féminin.

Les discussions ont notamment porté sur le football féminin et la présence des femmes dans les stades. M. Infantino en a profité pour remercier le président iranien des progrès réalisés et encourager le pays à poursuivre sur cette voie.

Pour la première fois depuis 40 ans et grâce aux efforts de la FIFA, des milliers de femmes ont pu assister à un match de la RI Iran au stade Azadi en octobre 2019. Des femmes étaient également présentes en tribunes pour suivre le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™ entre la RI Iran et l’Irak en janvier 2022 ou encore à l’occasion d'un match de championnat, en août 2022.

Cette saison, la Fédération Iranienne de Football (FFIRI) a renforcé son engagement à faire en sorte que toutes les femmes aient accès à tous les stades d'Iran. Au début de cette saison, des femmes ont assisté pour la première fois à des matches du championnat national en dehors de Téhéran, à Sirjan, Qazvin, Arak et Anzali. La FFIRI travaille à l'amélioration de la billetterie et de l'accès des femmes aux autres stades du pays, et la FIFA est en contact étroit avec la FFIRI à ce sujet.