Le Président de la FIFA salue le développement du football à Guam

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué son premier déplacement à Guam. À cette occasion, il a rencontré les responsables de la Fédération de Football de Guam (GFA), ainsi que des représentants du gouvernement, et participé à un match de football à 8 contre 8 en compagnie de représentants de la GFA et de la FIFA.

Sa visite a commencé par une réunion avec Joshua Tenorio, Lieutenant-gouverneur , et Jeff Cook, Premier Gentleman de l’île, au cours de laquelle la question du développement du football a été abordée en profondeur. Gianni Infantino a ensuite déjeuné avec plusieurs membres du gouvernement de Guam et Valentino San Gil, le président de la GFA.

"J’ai passé une excellente journée dans ce magnifique pays, à parler du développement du football en compagnie du gouvernement et des représentants de la fédération. Nous nous sommes ensuite retrouvés autour d’un match de football qui, comme toujours, a rapproché les personnes présentes", confie le Président de la FIFA. "J’ai pu constater que Guam est une terre de football. Aux côtés des acteurs locaux, nous continuerons à bâtir des infrastructures et à donner une chance aux filles et aux garçons qui rêvent de football."