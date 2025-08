Le Président de la FIFA salue la passion des Thaïlandais pour le football

Gianni Infantino et le Premier Ministre thaïlandais Srettha Thavisin se sont rencontrés à New York

La 49e édition de la King’s Cup a récemment réuni l’Inde, l’Irak, le Liban et la Thaïlande. Parallèlement, la Thailand International Youth Cup propose aux jeunes footballeurs de toute la région de s’affronter trois fois par an, dans différentes catégories.

"La passion des Thaïlandais pour le football est extraordinaire. Même le Premier Ministre est supporter ! Nous nous sommes donc promis de nous retrouver prochainement, sur le terrain et en dehors", a fait savoir le Président de la FIFA à l’issue de cette rencontre, tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

"Les qualités d’hôte de la Thaïlande ne sont plus à démontrer. Ce pays fait preuve de beaucoup d’application et de volontarisme dans ses efforts au service du football", a déclaré le Président de la FIFA en guise de conclusion. "Je tiens à remercier le Premier Ministre Thavisin pour tout le soutien apporté à la FIFA et au football. Il me tarde de poursuivre la collaboration fructueuse que nous avons entamée et de me rendre en Thaïlande pour le Congrès de la FIFA, l’année prochaine."