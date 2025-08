Le Président de la FIFA salue la mémoire de Pelé, un an après son décès

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a rendu hommage à Pelé à l’occasion du premier anniversaire du décès de l’ancien international brésilien. Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est décédé le 29 décembre 2022 à São Paulo, des suites d’une longue maladie. Sa disparition n’a pas manqué d’affecter tous les amoureux du football, partout dans le monde.

"Un an s’est écoulé depuis qu’O Rei nous a quittés physiquement. Pelé incarnait l’essence même du football. Mais Pelé est éternel et il sera toujours avec nous", rappelle le Président de la FIFA. "C’est lui qui a fait du football le plus grand sport au monde. Il l’a transformé. Son talent donnait l’impression que tout était facile et tout au long de sa carrière, il n’a eu de cesse d’accomplir des choses qui n’avaient jamais été faites auparavant."