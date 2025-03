Gianni Infantino salue le travail de la Fédération Vénézuélienne de Football

Le Président de la FIFA a félicité la Fédération Vénézuélienne de Football (FVF) pour la qualité de son travail, sur et en dehors du terrain

La FVF, qui fête son siècle d’existence cette année, inaugure son nouveau siège, financé à hauteur de USD 2 million par les fonds Forward de la FIFA

Ce programme a joué un rôle essentiel dans la mise en place de nombreux projets de développement dans le pays

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a profité de l’inauguration du nouveau siège de la Fédération Vénézuélienne de Football (FVF) pour féliciter l’instance des nombreuses avancées qu’elle a réalisées.

Fondée en 1926 et membre de la FIFA depuis le Congrès organisé le 3 juin 1938 à Paris, la FVF est la seule fédération sur les dix que compte la CONMEBOL à n’avoir encore jamais disputé la Coupe du Monde de la FIFAô.

L’équipe nationale masculine est toutefois parvenue à décrocher des matches nuls extrêmement prometteurs lors des qualifications pour l’édition 2026 de la compétition reine face à deux géants sud-américains : le Brésil, quintuple champion du monde, et l’Argentine, tenante du titre. Grâce à ces excellents résultats, le Venezuela peut espérer décrocher son ticket pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™, la CONMEBOL pouvant compter jusqu’à sept représentants à cette occasion.

Par ailleurs, l’équipe masculine de futsal est parvenue à se hisser en quarts de finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024, tandis que les équipes féminines affichent elles aussi une véritable progression. Leurs bons résultats sont notamment à mettre au crédit du Tournoi de transition 2021, financé en partie dans le cadre du plan d’aide de la FIFA contre le Covid-19. En-dehors des terrains, les infrastructures footballistiques se développent également, grâce à l’étroite collaboration entre la FIFA et la FVF, dirigée par Jorge Giménez.

« Toutes mes félicitations à vous toutes et tous, et bon anniversaire à la Fédération Vénézuélienne de Football. Le football franchit de nombreux caps au Venezuela, et l’inauguration du nouveau siège administratif de la fédération ne fait que matérialiser l’excellent travail de toutes les personnes impliquées, à commencer par son président, Jorge Giménez », a déclaré Gianni Infantino dans une allocution vidéo diffusée lors de la cérémonie d’inauguration.

« Les équipes nationales masculine et féminine sont bien décidées à décrocher un billet pour leur Coupe du Monde respective. Et c’est un honneur pour nous, à la FIFA, de soutenir les activités de développement de la fédération par le biais du programme Forward de la FIFA. Je me réjouis par ailleurs des bons résultats obtenus à l’occasion des Coupes du Monde de la FIFA U-20 et U-17 depuis 2017. Cela a permis à de nombreux jeunes joueurs de gagner en expérience sur la scène internationale au cours des dernières années.

« Mais cela ne s’arrête pas là. La FIFA a soutenu la création, en 2019, du tout premier centre technique d’Amérique du Sud exclusivement consacré au football féminin. Et nous serions heureux de continuer à accompagner la modernisation des infrastructures pour poursuivre les efforts de développement du football et assurer à ce sport un avenir radieux. »

Les financements issus du programme FIFA Forward, lancé en 2016, ont permis de changer le visage du football vénézuélien.

En plus de contribuer à couvrir les coûts opérationnels de la FVF ainsi que les besoins de ses équipes nationales en matière de déplacements et d’équipement, le programme de développement phare de la FIFA a financé l’installation de nouveaux terrains au centre national de haute performance à Yara, ainsi qu’au stade de l’État de Nueva Esparta.

FIFA Forward, dont la troisième phase permettra de débloquer jusqu’à USD 8 millions pour chacune des 211 associations membres de la FIFA, a également permis de financer la création du nouveau siège de la FVF à hauteur de USD 2 millions.

Établi sur plusieurs étages d’un bâtiment commercial/de bureaux, ce siège permet désormais à la fédération d’organiser des réunions, ateliers, séminaires, et autres activités de développement destinées à ses parties prenantes internes comme externes. Il a aussi permis d’améliorer l’efficacité et la communication en réunissant tout le personnel de la FVF en un même lieu alors que l’ancien siège – utilisé pendant plusieurs décennies – ne permettait plus d’accueillir l’ensemble des employés.

« Ce nouveau siège est à l’image de l’ambition de la Fédération Vénézuélienne de Football. Le football vénézuélien mérite d’avoir une maison qui lui ressemble. Cet environnement moderne nous aidera à mettre le Venezuela sur la voie du succès », a affirmé le président de la FVF, Jorge Giménez, qui était présent à la cérémonie aux côtés de Rodolfo Villalobos, membre du Conseil de la FIFA.