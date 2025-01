"Le football allemand m'a façonné." Gianni Infantino s'est exprimé lors de la célébration du 125e anniversaire de la Fédération allemande de football

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est rappelé ses premiers souvenirs du football allemand et de l'influence que cela a eu sur son amour du ballon rond lorsqu'il s'est exprimé lors de la célébration du 125e anniversaire de la Fédération allemande de football (DBF).

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a évoqué le pouvoir qu'a le football d'unir les gens dans son discours lors de l'événement, tenu dans la ville de l'Est allemand Leipzig où la DBF a été fondée. Le Président de la DBF et le Membre du conseil de la FIFA (Bernd Neuendorf), quant à eux, ont décrété que le football était un bien public et qu'il devait être protégé.