Lors de son discours à l'UER, le Président Infantino rappelle qu'il est nécessaire d'investir dans le football féminin

Le Président de la FIFA a participé à la 91ème Assemblée Générale de l'Union Européenne de Radio-télévision (UER) à Genève, en Suisse

L'accord qui a été révisé pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ a permis de retransmettre la compétition dans 34 territoires européens

M. Infantino a souligné la nécessité d'un partenariat avec l'UER en vue de trouver les meilleures solutions pour promouvoir et développer le football féminin

Gianni Infantino a souligné que les radiodiffuseurs devaient payer un prix équitable pour les droits commerciaux du football féminin tout en invitant les délégués présents à la 91ème Assemblée Générale de l'Union Européenne de Radio-télévision (UER) à travailler aux côtés de la FIFA pour continuer à promouvoir le football féminin. "Le message est que vous devez nous aider à promouvoir le football féminin de manière spécifique", a déclaré le Président de la FIFA. "Ce n'est pas seulement une question de dotation mais bel et bien d'investissement dans le football féminin. Grâce à l'intervention de l'UER et d'un grand nombre d'entre vous, nous avons une opportunité magnifique de promouvoir le football féminin pendant les périodes comprises entre la Coupe du Monde et l'EURO." Le Président Infantino a exprimé son souhait que les diffuseurs programment au moins une heure de football féminin par semaine afin d'offrir davantage de visibilité aux joueuses, qu'il a décrites comme des modèles à suivre. "Faisons-le tous ensemble car nous avons de grandes joueuses et des personnalités merveilleuses (à mettre en avant)", a-t-il déclaré.

À son arrivée à l'Assemblée Générale, M. Infantino a rencontré la présidente de l'UER, Delphine Ernotte Cunci, ainsi que le directeur général de l'UER, Noel Curran. Ensemble, ils ont discuté des bénéfices du partenariat avec la FIFA, qui remonte à pratiquement sept décennies et plus concrètement à 1954. Ce partenariat a notamment débouché sur une collaboration dans le cadre des droits médias de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ disputée en début d'année. Grâce à cette initiative, les téléspectateurs de 34 territoires européens ont pu vibrer au rythme des matches disputés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Discours de Gianni Infantino, Président de la FIFA, lors de l'Assemblée générale de l'UER 04:40

"Le message que nous devons faire passer ensemble est que le football unit le monde", a ajouté le Président Infantino. "Nous sommes ici pour travailler à vos côtés dans un esprit d'unité en vue de trouver des solutions et des moyens efficaces pour promouvoir le football féminin. Aujourd'hui, le football féminin est pratiqué dans plus de 180 pays alors qu'il n'était pratiqué que dans 120 pays avant mon arrivée à la présidence de la FIFA." "Au cours des sept dernières années, nous avons réussi à multiplier par sept les investissements réalisés dans chaque pays. Aujourd'hui, chaque pays du monde reçoit au moins 8 millions de dollars par période de quatre ans. Cet argent est investi dans le développement du football et, en particulier, du football féminin. Bien entendu, nos revenus, eux, n'ont pas été multipliés par sept. Ils n'ont même pas été multipliés par deux. Ils ont très peu augmenté mais l'important est qu'aujourd'hui, l'argent ne se volatilise plus. À la FIFA, l'argent va là où il doit aller : dans le développement du football."

Le Président de la FIFA a souligné que la dotation pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ avait été multipliée par dix depuis son entrée en fonction pour atteindre aujourd'hui 150 millions de dollars, ce qui contribue au développement global du football féminin dans le monde entier. "C'est un enjeu important pour le développement de notre société et notre engagement à ce niveau est sans équivoque", a conclu le Président de la FIFA. "L'UER joue un rôle très important et, ensemble, nous avons des opportunités ainsi que des possibilités à exploiter. Le football est le plus beau sport qui soit, il rend les gens heureux et il leur donne des émotions."

L'UER compte 68 membres qui représentent 112 organismes dans 56 pays (y compris en Asie, en Afrique, en Australie et aux États-Unis). Ses membres exploitent près de 2 000 médias de service public (télévision, radio et services en ligne), ce qui permet à l'UER de toucher plus d'un milliard de personnes dans le monde, dans plus de 150 langues.