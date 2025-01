Les billets pour les 63 matchs, y compris la finale qui se déroulera le 13 juillet, du tournoi inaugural à 32 équipes sont maintenant disponibles à la vente

Président de la FIFA : « Jamais une telle fête mondiale du football n’a été organisée au niveau du football de clubs »

Les billets grand public pour la phase à élimination directe sont disponibles à partir de USD 50 (hors taxes et frais éventuels), ce prix pouvant être amené à varier en fonction des matchs

Gianni Infantino, président de la FIFA, a encouragé les spectateurs à profiter de cette « opportunité unique » d’« entrer dans l’histoire du football », alors que les billets grand public de tous les matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sont mis en vente via FIFA.com/tickets.

Des millions de spectateurs du monde entier sont attendus aux États-Unis pour assister aux 63 matchs de cette nouvelle compétition historique, qui sera la première à rassembler 32 des meilleures équipes de clubs. Les six continents seront ainsi représentés dans la compétition.

La nouvelle phase de la vente de billets s’est ouverte le jeudi 16 janvier 2025 à 10h00 EST/16h00 CET et permet d’acheter des places pour chaque rencontre, du match d’ouverture de la phase de groupe, qui opposera le club égyptien d’Al Ahly à l’Inter Miami, représentant du pays hôte, le 14 juin 2025, à la finale, qui se déroulera au MetLife Stadium de New York – New Jersey le 13 juillet 2025. Les billets grand public pour la phase à élimination directe sont disponibles à partir de USD 50 (hors taxes et frais éventuels), ce prix étant amené à varier en fonction des matchs Les places sont attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi », ce qui permet de confirmer les achats immédiatement.

« Les supporters et les supportrices seront partie intégrante de cette compétition, car il s’agira de la toute première - la toute première - Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ véritablement mondiale et fondée sur le mérite sportif. Toutes les personnes qui achèteront un billet entreront donc dans l’histoire du football » a déclaré le président de la FIFA. Mais il s’agira bel et bien du tout premier événement à mettre aux prises les meilleurs clubs de la planète sur le sol états-unien dans le cadre d’une véritable compétition en vue de remporter un véritable trophée. Et pas n’importe quel trophée : le plus convoité du football de clubs mondial. » « Les supporters des 32 clubs engagés pourront encourager leur équipe lors de grands matchs contre différents adversaires provenant des quatre coins du globe, tandis que les simples amateurs de football auront la chance unique d’assister à un spectacle de haut niveau proposé par des joueurs qui comptent parmi les meilleurs au monde. »

Le tirage de la phase de groupes, qui s’est déroulé en décembre 2024 à Miami, États-Unis, a permis de dévoiler la composition des huit groupes de quatre équipes et le tableau menant jusqu’à la finale. Le capitaine du club victorieux aura alors la chance de soulever le trophée unique créé pour cette édition inaugurale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui sera organisée tous les quatre ans.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ représentent le sommet du football international, la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ vise à donner l’opportunité aux meilleurs clubs des six confédérations internationales de s’affronter pour la première fois sur la scène mondiale. Les équipes ont gagné leur sésame pour participer à ce premier tournoi historique en remportant la principale compétition interclubs de leur confédération ou grâce à leurs excellentes performances dans cette compétition au cours de la période qualification, qui s’étend sur les quatre dernières années (2021-2024). Elles s’affronteront sur 12 sites répartis dans 11 villes états-uniennes pour espérer remporter le premier vrai titre de championne du monde des clubs.

« On n’a jamais vu quelque chose comme ça auparavant, ce qui rendra ce spectacle inoubliable » a déclaré Gianni Infantino à propos du tournoi, dont tous les matchs seront diffusés en direct et gratuitement via l’application DAZN, suite à l’accord historique conclu entre la FIFA et la plateforme mondiale de diffusion en streaming. « La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ est une vraie compétition mondiale basée sur le mérite sportif qui permettra de sacrer le tout premier Champion du Monde des Clubs officiel de la FIFA. Une nouvelle marque, un nouveau trophée fantastique, incroyable, qui est un vrai bijou, il n’y a plus qu’à jouer.