Pour Gianni Infantino, la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ sera « un immense succès ».

Le Président de la FIFA remercie le président des Seychelles Wavel Ramkalawan et le président de la Fédération de Football des Seychelles Elvis Chetty dans un message vidéo à l’occasion du tirage au sort de la phase de groupes qui a eu lieu à Victoria, la capitale du pays

La 13e édition du tournoi se tiendra pour la première fois en Afrique et comptera trois nouveaux venus parmi les 16 équipes en lice

La Coupe du Monde de Beach Soccer 2025 est en parfaite adéquation avec les objectifs de la FIFA en matière d’environnement et de responsabilité sociale

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a salué le travail du président de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan, et de la Fédération de Football des Seychelles, présidée par Elvis Chetty, dont les efforts vont faire de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025 un « immense succès ».

Non seulement cette compétition sera le premier tournoi de la FIFA organisé aux Seychelles – et la toute première Coupe du Monde de la FIFA™ à laquelle participera l’une des sélections du pays tous niveaux confondus – mais il s’agira également de la première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFAô disputée sur le sable africain. Ainsi, la compétition aura été accueillie par les associations membres de la FIFA des six confédérations. Le Président de la FIFA a déclaré que le chef de l’État, ainsi que le président de la fédération et son équipe, ont joué un rôle fondamental dans l’organisation d’un tournoi qui fera date dans l’histoire du pays, du continent et de la discipline.

« Merci à toutes les personnes qui ont joué ou qui joueront un rôle dans l’organisation du tournoi. Le président Wavel Ramkalawan s’est personnellement engagé à faire de cet événement un immense succès. La Fédération de Football des Seychelles, présidée par mon ami Elvis Chetty, s’est avérée être un partenaire exceptionnel tout au long du processus de planification », a déclaré M. Infantino dans un message vidéo diffusé lors du tirage au sort organisé à Victoria, la capitale de l’archipel de l’océan Indien. « J’ai eu le plaisir d’assister aux côtés d’Elvis à la finale du tournoi de l’an dernier à Dubaï, auquel plus de 70 000 personnes ont assisté au cours des 11 jours de compétition. Je suis persuadé que les joueurs, les entraîneurs, les officiels, les hôtes et les supporters apprécieront de séjourner dans votre pays paradisiaque, qui offrira un cadre exceptionnel à la compétition. » Seize sélections, dont trois néophytes, issues des six confédérations, se lanceront à l’assaut du plus beau trophée de beach soccer à partir du 1er mai, date du coup d’envoi des dix jours de compétition, sur l’île de Mahé.

Elles tenteront de détrôner le Brésil, qui aura à cœur de défendre son titre conquis à Dubaï l’année dernière. Les sextuples champions évolueront dans un environnement qui devrait leur parler. En effet, l’édition 2025 reflétera pleinement la politique de responsabilité environnementale et sociale de la FIFA, telle qu’elle est définie dans le sixième objectif des Objectifs stratégiques pour un Football Mondial : 2023-2027.