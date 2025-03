Les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’affichent en couleurs

En marge de la compétition qui aura lieu du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet 2026, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ propose une série d’affiches officielles des villes hôtes de la compétition. Les artistes qui les ont conçues se sont appliqués à représenter la culture et les caractéristiques des 16 municipalités choisies pour accueillir les matches, mais aussi l’unité, la diversité et la passion indissociables du sport le plus populaire au monde. Première édition organisée dans trois pays (Canada, États-Unis, Mexique), la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™ se distingue également par sa démesure : avec 48 équipes et 16 villes hôtes, elle sera la plus grande à ce jour. Chacune de ces 16 œuvres proposera une interprétation visuelle de la relation unique qui unit le football et la ville hôte.