Tenue à Zurich d’un séminaire pour candidats à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA™

Parmi les sujets clés abordés figuraient les concepts d’organisation, les infrastructures, les services, le soutien gouvernemental et les questions juridiques, ainsi que les droits humains et le développement durable

Environ 35 représentants des associations membres souhaitant organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030™ (Maroc, Portugal et Espagne) – qui comprendra une célébration du centenaire en Argentine, au Paraguay et en Uruguay – ainsi que la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ (Arabie saoudite) se sont retrouvés au siège de la FIFA pour prendre part à des sessions interactives et des réunions individuelles visant à lancer les discussions autour de la planification des deux compétitions.

La FIFA a donné un aperçu des principaux sujets liés aux processus de candidature pour chaque édition du tournoi et à la célébration du centenaire proposée pour l'édition 2030. Parmi les sujets traités figuraient notamment les concepts d’organisation, les infrastructures (générales et sportives), les services, le soutien gouvernemental et les questions juridiques, ainsi que les droits humains et le développement durable.