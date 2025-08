La Secrétaire générale de la FIFA reçoit le prestigieux prix Lifetime Achievement de la WFS

Fatma Samoura reçoit le premier prix Lifetime Achievement du Sommet mondial du football (WFS)

Elle évoque l'impact que le football féminin peut avoir en termes de changement social

Elle s'engage à continuer d'œuvrer en faveur de l'égalité des sexes et de l'équité économique après son départ à la fin de l'année 2023

Fatma Samoura, Secrétaire générale de la FIFA, a reçu le prix inaugural Lifetime Achievement du Sommet mondial du football (WFS) lors de la réunion annuelle de l'organisation à Séville, en Espagne.

Samoura a été la première femme, la première non-Européenne et la première Musulmane à être nommée Secrétaire générale de la FIFA lorsqu'elle a pris ses fonctions en 2016, après plus de deux décennies de travail au service des Nations unies.

Depuis, elle a contribué à apporter d'importants changements institutionnels à la FIFA, en rétablissant la confiance dans la transparence financière de l'organisation, tout en étant l'une des principales défenseures, avec le Président de la FIFA Gianni Infantino, de l'idée de donner aux femmes la place qui leur revient dans le football.

La récente Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ a été la plus importante à ce jour, avec près de deux millions de fans qui ont afflué dans les stades pour assister aux matches, et une estimation de 2 milliards de personnes téléspectrices, deux augmentations significatives par rapport à l'édition 2019, tout comme le montant des récompenses offertes aux nations participantes.

Assise aux côtés du lauréat du prix Nobel Muhammad Yunus lors d'une séance de questions-réponses au WFS Europe, Samoura a souligné à quel point le football féminin pouvait être un vecteur de changement social.

"Lorsque les femmes jouent au football, l'impact sur la société est immédiat", a déclaré la Secrétaire générale aux 2 500 délégués, parmi lesquels des dirigeants du secteur du football réunis dans le but d'imaginer le renouveau de l'industrie mondiale du football.

"Ces filles sont considérées comme des modèles. Elles contribuent à leur communauté et c'est le meilleur moyen pour la FIFA de faire passer des messages. Et c'est ce que nous avons fait dans de nombreux pays, y compris dans ceux marqués par les violences sexistes".

Samoura a cité l'exemple du Maroc pour illustrer la rapidité du changement social lorsque les forces politiques d'un pays se conjuguent à la détermination de la FIFA.

"J'utilise toujours le Maroc comme un exemple dont les gens devraient s'inspirer. Comme nous l'avons dit, il faut de la volonté politique pour faire bouger les choses. Et le Maroc a certainement cette volonté politique de promouvoir le football féminin.

"Lorsque j'étais au Maroc à l'époque du COVID[-19] – il n'y a pas si longtemps – il n'y avait pratiquement pas de football féminin. Il n'y en avait même pas du tout. Les Marocaines n'avaient même jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations féminine. Cette année, nous avons vu les progrès accomplis", a-t-elle déclaré, faisant référence au fait que le Maroc a atteint les huitièmes de finale pour sa première participation à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, un peu plus tôt dans l'année.

C'était le premier pays arabe à participer à une Coupe du Monde Féminine et à se qualifier pour les huitièmes de finale ; cela signifie que rien n'est impossible. Je suis sûre qu'en 2027, il y en aura d'autres. Si la volonté est là, et le Président de la Fédération est un défenseur et un promoteur très actif du football féminin, et je dis la même chose du dirigeant du pays, alors le résultat est au rendez-vous, comme vous avez pu le voir. J'espère vraiment qu'en stimulant la concurrence, en particulier en poussant les femmes à dépasser les limites établies par la société, la concurrence deviendra saine."

La Secrétaire générale, née au Sénégal, a également cité de nombreux exemples de la façon dont le football pouvait unir le monde dont elle a été témoin avant même de rejoindre la FIFA, notant que des factions en guerre en Afrique déposaient leurs armes en raison de succès sur le terrain.

Elle doit quitter son poste à la fin de l'année, mais elle n'a pas l'intention de prendre sa retraite ni de se reposer sur ses lauriers. Malgré le prix qui lui a été décerné pour l'ensemble de sa carrière, le Secrétaire générale estime que son travail n'est pas terminé.

"J'aimerais utiliser mon pouvoir et ma position pour faire en sorte que les gens sentent qu'ils font partie d'une seule et même société", a-t-elle expliqué. "Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un monde où les disparités entre les sexes sont de plus en plus grandes, au même titre que les disparités au sein d'un pays.