La toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA dévoile sa marque dynamique

La marque dévoilée aujourd’hui mêle des éléments traditionnels philippins aux caractéristiques du futsal, telles que la vitesse et le mouvement

L’événement tenu à Manille est la première étape sur le chemin de la Coupe du Monde de Futsal Féminine de la FIFA, qui aura lieu en novembre et décembre prochains

Plus de 77 pays prennent part aux qualifications dans l’espoir de faire partie des 16 équipes qui se rendront aux Philippines

La Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ a dévoilé aujourd’hui son emblème saisissant. Celui-ci reflète la vitesse de ce sport et l’énergie débordante du pays hôte, qui s’apprête à accueillir sa toute première compétition de la FIFA.The tournament’s dynamic emblem and Official Slogan – Master The Speed™ – were unveiled to invited guests and media representatives at Manila House in Metropolitan Manila.

Sixteen of the planet’s top women’s national teams will do battle in the Philippines from 21 November to 7 December 2025 in a quest to be crowned the inaugural FIFA Futsal Women’s World Cup™ champions. In the build-up to the first FIFA tournament to be held in the Asian nation, the launch of the brand provides a taste of the excitement to come.

The stunning contemporary emblem has a distinctly Filipino flavour, fusing futsal’s key elements with references to local street art and motifs, Zamboanga vinta boats, the gabbang musical instrument and traditional binakol patterns.

The powerful visual identity reflects a game that is constantly on the move and the sights and sounds of the host nation, which are combined with depictions of the futsal ball, the shape of the pitch and the five members of each team. The design also features arrows that portray the fine line between defence and attack in a form of football renowned for its captivating speed and skill.

“The launch of this brand marks a major milestone, not just for this event but for the advancement of women in sport globally,” said Philippine Football Federation President John Anthony Gutierrez. “It is an honour for our country to host the first-ever edition of the FIFA Futsal Women’s World Cup, and we are proud to welcome the world’s best national teams for a tournament that will inspire girls and women to pursue a career in sport. This tournament will capture the imagination of fans in the Philippines and beyond, forging a path for future generations.”

Sarai Bareman, directrice du Football Féminin de la FIFA, a déclaré : « La présentation de cet emblème lance le compte à rebours d’un événement historique qui accélérera davantage la croissance fulgurante du football et du futsal féminins, tant dans la région qu’à travers le monde. »

« La compétition marquera un tournant pour cette discipline, étant donné qu’elle réunira les meilleures équipes des six confédérations. Elles ne manqueront pas de faire étalage de leur talent et d’inspirer les nouvelles générations. »

Si la Nouvelle-Zélande a déjà décroché sa place pour la compétition, quatre représentants européens seront confirmés ces prochains jours. Les qualifiés sud-américains seront connus à la fin du mois de mars. Au terme des éliminatoires, en mai prochain, ce sont trois sélections d’Asie, deux d’Afrique et deux d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes qui viendront s’ajouter à la liste des nations participantes.

Jaime Yarza, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA, a ajouté : « C’est formidable de voir à quel point le futsal féminin s’est développé au cours des deux dernières décennies, avec en point d’orgue la toute première Coupe du Monde de Futsal féminine cette année, en plein cœur de l’Asie du Sud-Est. Pas moins de 77 pays ont pris part aux qualification, un chiffre déjà considérable. »

« À un peu plus de huit mois de l’événement, l’effervescence commence à monter à l’approche d’une compétition haletante dans un pays réputé pour sa beauté et sa culture, à l’image de ce superbe emblème. »