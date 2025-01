Ouverture des inscriptions pour le programme des volontaires de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

« En intégrant la famille des volontaires, on ne se contente pas de participer à la compétition ; on contribue à laisser un héritage », a déclaré Ian Riley, directeur général du Comité Organisateur Local de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ .

« À partir du mois de mai, les volontaires seront au cœur des événements. Nous allons assister à la naissance d’amitiés qui dureront toute une vie et nous pouvons d'ores et déjà promettre une expérience inoubliable à tous ceux qui s’inscriront. Nous invitons toutes les personnes intéressées à se rendre sur notre site Internet et à présenter leur candidature : rejoignez notre grande famille et participez à un événement historique pour les Seychelles. »