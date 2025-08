Marta : "J'ai un rêve"

À l'image de son compatriote Pelé, Marta a reçu le FIFA Special Award

La sextuple Joueuse Mondiale de la FIFA est un exemple à suivre, sur le terrain comme en dehors.

"Je suis très heureuse que ce prix ne soit pas décerné seulement à Marta, mais aussi à toutes les femmes, au nom de l'égalité", déclare l'icône brésilienne

A "Rainha", la reine.

Beaucoup estiment que Marta est la meilleure footballeuse de tous les temps, et ils ont de bonnes raisons de le penser. Si la Brésilienne a été élue Joueuse Mondiale de la FIFA à six reprises entre 2006 et 2018, ce n'est pas par hasard, mais grâce à un talent que l'on voit éclore à peu près une fois par génération.

Elle est le visage du football féminin depuis deux décennies, admirée et adorée sur les terrains. Mais même ses fans les plus fervents ne savent pas tout de la femme qui existe derrière la joueuse.

"La chose la plus récente dont j'ai commencé à parler – une chose que je souhaite depuis longtemps – est de devenir maman. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à jouer – je ne veux pas dire un ou deux ans, mais j'aimerais absolument être maman au moment de raccrocher les crampons. Si les fans ne savaient pas cela, maintenant ils le savent", annonce-t-elle à FIFA.com.

"Beaucoup de personnes pensent qu'en tant que footballeuse, je ne fais que ça. C'est lié au fait que par le passé, le football était un sport plus masculin. Les gens pensaient que puisque j'étais footballeuse, je ne voulais pas ou ne rêvais pas d'être maman." Si cette manière de voir existe peut-être encore, Marta a certainement joué un rôle significatif dans le changement fondamental de la façon dont le football féminin est perçu. Elle a participé pour la première fois à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2003, pour un total de six apparitions dans la compétition.

Pendant cette période, elle est devenue la meilleure buteuse de l'épreuve avec 17 réalisations, ce qui fait d'elle la détentrice du record en la matière, footballs féminin et masculin confondus. En 175 matches internationaux disputés avec la Seleção, elle a marqué 115 fois. C'est plus que ses compatriotes Pelé, Ronaldo, ou Neymar.

Autre tribut à tout ce que Marta peut faire d'extraordinaire sur le terrain comme en dehors, outre le FIFA Special Award reçu aux The Best FIFA Football Awards™ 2023 : l'auteure du plus beau but de l'année recevra désormais un prix de la FIFA nommé d'après Marta.

En coulisses, après avoir reçu sa récompense, Marta est revenue sur cette nouvelle soirée spéciale pour elle en présence de ses paires.

"Je pense que celle-ci est encore plus spéciale, car elle résume tout ce pour quoi je me suis battue, elle résume une vie dédiée à ce sport que nous aimons toutes. Et quand on fait les choses avec amour, on finit par en récolter les fruits et les récompenses qui vont avec", explique-t-elle.

"Les fruits, ce sont évidemment les matches et les compétitions que vous gagnez grâce à ce que vous faites – dans mon cas, jouer au football. Les récompenses, c'est le petit plus, quelque chose de particulier qui vient avec la reconnaissance."

On ne prévoit jamais de recevoir un prix comme celui-ci. Ce n'est pas par rapport à ce que vous faites pendant toute l'année en tant que sportive. C'est pour ce que vous faites pour la société en général. Et pour moi, c'est inestimable."

Marta n'a jamais remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Cela restera l'une des rares lignes manquantes d'un CV exceptionnellement bien garni. En effet, la Brésilienne a annoncé, suite à l'élimination de son pays en phase de groupes de l'édition 2023 de l'épreuve, qu'elle venait de participer pour la dernière fois au tournoi.

Elle aura 38 ans en février. Sa carrière internationale est terminée et bientôt, il en adviendra de même pour son parcours en club. Mais une chose est sûre, c'est qu'on devrait voir de plus en plus de jeunes porter des maillots floqués au nom de "Marta", peut-être autant que les "Messi'.

"Ça me rend très fière, et d'entendre tout cela de la part de gens qui m'arrêtent dans la rue pour me le dire, c'est quelque chose qui n'a pas de prix." Marta fait référence à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, où des parents lui avaient confié, dans l'espace public, que leurs filles voulaient devenir comme elle.

"Il y a 20 ans encore, c'est-à-dire quand j'ai commencé dans ce sport que j'adore, il était essentiellement masculin. C'est parce que les gens pensaient que le football était un sport d'hommes.

Au fil du temps, nous avons réussi à changer cette conception, grâce à toutes les mesures qui ont été prises, aux investissements qui ont été faits dans le football féminin, et au chemin parcouru. C'est pourquoi c'est un exemple à suivre, pour essayer d'en arriver au point où nous serons proches d'atteindre l'égalité sur le plan social."

C'est quelque chose à quoi Marta va essayer d'œuvrer dans un contexte plus large, en profitant de la notoriété que ses exploits sur le terrain lui ont conférée.

Depuis 2010, elle est représentante aux Nations unies, officiant depuis cinq ans comme Ambassadrice de bonne volonté pour les femmes et les filles dans le sport, pour la promotion et la défense de l'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes dans le monde entier. Autant de choses pour lesquelles elle aura plus de temps après avoir tiré le rideau sur sa carrière de footballeuse professionnelle.

"Je veux me consacrer aux mouvements sociaux. Je suis une ambassadrice des Nations unies et en tant que telle, j'ai eu la chance de partir sur des missions humanitaires, de passer du temps avec les personnes concernées, de leur transmettre un message d'espoir et de partager ma propre histoire avec elles, pour essayer de les aider à mieux vivre. Je continue de me battre pour l'autonomisation et l'égalité, en prêtant ma voix à de nombreuses femmes qui malheureusement n'en ont pas. C'est mon devoir de permettre que ces personnes puissent être entendues", explique Martha, qui estime avoir le devoir de faire en sorte que sa carrière inspire une descendance en particulier : la sienne.

"J'imagine qu'il y a déjà plein d'histoires et d'interviews sur Internet, mais je veux absolument que ce soit moi qui raconte mon histoire personnelle, pour qu'elle leur serve de source d'inspiration au moment de choisir leur propre chemin, dans le football ou n'importe quel autre domaine. J'espère que mes enfants joueront au football et que cette tradition familiale se poursuivra. J'ai un rêve. Mon rêve et mon souhait est d'avoir un enfant et plus tard, de pouvoir prendre place au bord d'un terrain pour le regarder jouer, s'entraîner, de pouvoir l'emmener à l'entraînement. C'est mon rêve et j'espère qu'il pourra se réaliser."

