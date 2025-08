La Secrétaire Générale de la FIFA rend visite au Dakar Sacré-Cœur dans le cadre de la signature d’un accord

L’objectif principal sera d’améliorer les conditions d’entraînement et l’accès au sport pour les plus jeunes

Mme Samoura a été rejointe par Amélie Oudéa-Castéra, ministre française des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, par Rémy Rioux, directeur général de l’Agence française de développement (AFD), et par des représentants de l’Olympique Lyonnais (OL) en vue de signer un accord FEXTE – basé sur l’échange d’expertise et de connaissances techniques – avec le Dakar Sacré-Cœur, un club partenaire de l’OL.