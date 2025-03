La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA dévoile son podcast dédié

À compter du 20 mars un épisode sera diffusé chaque semaine sur SiriusXM FC et disponible en réécoute sur toutes les chaînes de podcast ainsi que sur Inside FIFA. De nouveaux épisodes seront également proposés tout au long de la compétition, qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet. Le premier épisode met à l’honneur le Président de la FIFA, Gianni Infantino, l’attaquant du FC Bayern München, Harry Kane, et le directeur compétition (USA) de la FIFA, Manolo Zubiria. Il explique également comment le CA Boca Juniors et le CA River Plate, les deux géants du football argentin, abordent la compétition. Les deux clubs rivaux ont en effet décroché leur billet pour la toute nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, qui se tiendra tous les quatre ans. Produit par IMG et animé par Semra Hunter ainsi que par Maurice Edu, ancien international états-unien, le podcast vise à faire découvrir au grand public les coulisses de la compétition interclubs la plus inclusive de la planète. Il donnera donc la parole à des joueurs des 32 clubs qualifiés et à des correspondants basés dans les 11 villes hôtes et dans le monde entier. Toutes et tous auront pour mission de faire vivre l’événement de l’intérieur aux amateurs et amatrices de football. Ces derniers pourront également en savoir plus sur la diffusion des matches par DAZN, leader mondial dans le domaine du divertissement sportif, qui assurera la retransmission gratuite et en direct de toutes les rencontres partout dans le monde.