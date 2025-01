J-500 : une nouvelle étape majeure sur la route de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Dans 500 jours très exactement, à savoir le 11 juin 2026, sera donné le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au mythique stade Azteca de Mexico

Le Canada, les États-Unis et le Mexique accueilleront la première édition de la Coupe du Monde de la FIFA™ coorganisée par trois pays et disputée par 48 équipes nationales

Seize villes hôtes se préparent à recevoir plus de cinq millions de fans de toute la planète pour la compétition phare du football mondial

Le compte à rebours est lancé ! Ce lundi 27 janvier 2025 marque un cap important : dans 500 jours, le 11 juin 2026 très exactement, sera donné le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au mythique stade Azteca de Mexico.

Cette compétition historique, qui s’étalera sur 39 jours et comprendra 104 matches, devrait attirer plus de cinq millions de supporters et supportrices au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Elle devrait aussi être suivie d’une manière ou d’une autre par plus de six milliards de personnes à travers le monde.

Le rythme des préparatifs pour ce rendez-vous planétaire va monter d’un cran en 2025, la FIFA continuant à travailler en étroite coopération avec les pays coorganisateurs et les 16 villes hôtes, mais aussi les partenaires officiels, les sponsors, les partenaires médias et d’autres acteurs clés afin de valider différentes étapes essentielles.

Ainsi, les qualifications se poursuivront ou débuteront au Afrique (CAF), en Asie (AFC), en Europe (UEFA), en Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (Concacaf), en Océanie (OFC) et en Amérique du Sud (CONMEBOL). Les premiers pays à rejoindre le plateau des 48 qualifiés aux côtés du trio Canada / États-Unis / Mexique seront d’ailleurs connus dans les mois à venir. L’actualité en dehors des terrains tiendra, elle aussi, les amateurs de football du monde entier en haleine, entre la révélation – toujours très attendue – des affiches des villes hôtes, le lancement de la vente des billets et des formules hospitalité, la tenue du tirage au sort final de la compétition et plusieurs autres événements ou annonces.

En attendant de voir débarquer des millions de visiteurs en juin et juillet 2026, les villes hôtes ont été mises à l’honneur dans le cadre d’un ambitieux projet audiovisuel qui est, pour l’instant, l’une des parties les plus visibles de l’intense travail de planification et de préparation autour de l’épreuve.

D’avril à août 2024, une agence de production spécialisée dans les prises de vues aériennes a été chargée de mettre en valeur les lieux emblématiques et capter les moments de la vie quotidienne. Après plus de 60 journées de tournage, la FIFA a alors concocté une série de vidéos exceptionnelles pour faire découvrir au public les 16 villes concernées dans toute leur diversité. Distribuées aux partenaires médias officiels de la FIFA, ces vidéos seront diffusées avant et pendant la Coupe du Monde 2026 à l’occasion d’émissions et de programmes promotionnels.

Non content de voir en action l’élite du football mondial du 11 juin au 19 juillet 2026, le public pourra ainsi partir à la rencontre des habitants, des monuments, de la culture, du patrimoine architectural et des beautés naturelles des villes d’Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico, Miami, Monterrey, New York – New Jersey, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Toronto et Vancouver.