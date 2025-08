Hommage à Franz Beckenbauer : 1945-2024

Franz Beckenbauer a marqué l'histoire du football en Allemagne et à travers le monde, que ce soit en tant que joueur, puis comme entraîneur et enfin, en qualité de dirigeant. Le natif de Munich a rejoint le centre de formation du Bayern à une époque où le club des bords de l'Isar n'occupait pas encore la position dominante qu'on lui connaît aujourd'hui. Sous son impulsion, la formation bavaroise remporte quatre titres de champion d'Allemagne, quatre Coupes d'Allemagne et quatre compétitions européennes (trois Coupes d'Europe des clubs champions et une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe). À cet incroyable palmarès, il faut ajouter un sacre supplémentaire en Bundesliga avec le Hambourg SV et trois couronnes de champion des États-Unis lors de son passage au New York Cosmos. Beckenbauer réinvente littéralement le poste de libero. Sa mobilité et sa technique légendaires lui permettent de toujours se trouver au cœur du jeu de son équipe. Surnommé le Kaiser lorsqu'il arpentait les terrains, il a su justifier ce surnom flatteur tout au long de sa carrière.

L'ancien défenseur connaît quelques-uns de ses plus grands succès sous le maillot de l'équipe de RFA. À 20 ans, Beckenbauer a disputé en tant que titulaire la finale de l'édition 1966 de l'épreuve suprême, perdue 4:2 après prolongation face à l'Angleterre. Lauréate de l'UEFA EURO 1972, la Mannschaft confirme sa domination en remportant la Coupe du Monde de la FIFA™ organisée sur ses terres, deux ans plus tard. Il prend sa retraite internationale en 1977, à l'âge de 31 ans, après 103 sélections et 14 buts. Six ans plus tard, il raccroche définitivement les crampons à l'issue de son bail au New York Cosmos. Il compte deux Ballons d'Or et quatre titres de Joueur ouest-allemand de l'année. Il figure en outre dans la liste des joueurs du 20ème siècle de la FIFA. Enfin, il est titulaire de l'ordre du mérite de la FIFA et de l'ordre du centenaire de la FIFA, mais aussi lauréat du Prix du Président de la FIFA. Par ailleurs, l'Allemagne décerne trois décorations nationales de l'ordre du mérite au "footballeur allemand du siècle".

En mémoire de Franz Beckenbauer Previous 01 / 15 Germany Trophy Lift 1974 Beckenbauer 02 / 15 686173864 03 / 15 1966_BECKENBAUER_BEST_YOUNG_PLAYER 04 / 15 New York Cosmos legends Pele (L) and Franz Beckenbauer 05 / 15 Former German football player Franz Beckenbauer holds his trophy as he attends the opening gala for the Hall of Fame of German Football at the German Football Museum 06 / 15 61st FIFA Congress - 01-Jun, 2011 07 / 15 2006 FIFA World Cup Germany(tm) 08 / 15 2010 FIFA World Cup South Africa(tm) Final Draw 09 / 15 FIFA U-17 Womens World Cup New Zealand 2008 10 / 15 FC Bayern Munich coach Franz Beckenbauer celebrates winning the German Bundesliga 1993/94 11 / 15 West German captain Franz Beckenbauer raises his arms 12 / 15 Franz Beckenbauer, West Germany coach, at the final of the 1990 FIFA World Cup 13 / 15 Franz Beckenbauer of Germany, Pele of Brazil and Bobby Charlton of England 14 / 15 German football manager and former footballer Franz Beckenbauer is crowded by photographers, his winner's medal around his neck, among people following the final of the 1990 FIFA World Cup 15 / 15 Bayern Munich's Franz Beckenbauer, right, holds aloft the West German Championship trophy Next

En 1984, il s'installe sur le banc de l'équipe de RFA, qu'il mène deux ans plus tard en finale du grand rendez-vous mondial au Mexique avant de s'incliner (3:2) face à l'Argentine de Diego Maradona. Six ans plus tard en Italie, les hommes de Beckenbauer s'imposent lors de la réédition de cette finale. Le Munichois devient à cette occasion le deuxième homme, après le Brésilien Mario Zagallo, à remporter la compétition en tant que joueur et entraîneur. Durant son mandat à la présidence du Bayern Munich, de 1994 à 2009, il officie à deux reprises en tant qu'entraîneur intérimaire. Ces passages sur le banc lui donnent l'occasion d'ajouter un titre de champion d'Allemagne et une Coupe de l'UEFA à son tableau de chasse. Plus récemment, il a dirigé le Comité organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2006™ et a été membre de nombreuses commissions de la FIFA entre 1999 et 2016, notamment du Comité exécutif de la FIFA (aujourd'hui Conseil de la FIFA), de la Commission du football, de la Commission Stratégique, de la Task Force Football 2014 et des Comités d'organisation des Coupes du Monde Féminines U-20 et U-17 de la FIFA.

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a déclaré : "Légende du football allemand et mondial, Franz Beckenbauer a obtenu victoires et triomphes qui resteront gravés dans l'histoire et pourtant, malgré sa popularité, Der Kaiser a toujours su garder les pieds sur terre".

"Premier capitaine à avoir soulevé l'actuel trophée de la Coupe du Monde de la FIFA en 1974, il a également remporté la compétition en tant que sélectionneur de l'Allemagne en 1990. Sa disparition est une perte douloureuse pour le football allemand et mondial. Les fans du monde entier se souviendront toujours de lui, en particulier les supporters de l'équipe nationale allemande et du FC Bayern Munich, avec lesquels il a vécu tant de succès."

"Il a été mon voisin pendant de nombreuses réunions du Comité exécutif de l'UEFA, partageant volontiers ses connaissances en matière de football. Personnalité vraiment formidable, ami du football, champion et véritable légende, ce cher Franz ne sera jamais oublié."