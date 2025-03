Les formules d'hospitalité officielles de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sont en vente

Des formules d’hospitalité comprenant des billets pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sont dès à présent disponibles sur FIFA.com/hospitality

Plusieurs niveaux d’expérience (social, premium et luxe) sont proposés pour 12 sites et 63 matches, dont la finale au MetLife Stadium

Cette édition, qui marque le début d'une nouvelle ère, aura lieu aux États-Unis en juin et juillet 2025 et réunira 32 des meilleurs clubs de la planète

Les amateurs de football, les groupes d’amis ou les familles en quête d’expériences inédites ou encore les entreprises qui souhaitent remercier leurs employés ou leurs clients peuvent désormais acquérir des formules d’hospitalité officielles pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™. De l’ambiance électrique des salons d’hospitalité aux suites exclusives sur mesure, ces places exceptionnelles disponibles dans quelques-uns des stades les plus prestigieux au monde sont désormais en vente sur FIFA.com/hospitality ou par l’intermédiaire d’agents de vente autorisés.

En décembre, la FIFA a désigné BEYOND Hospitality en tant que partenaire d’hospitalité officiel de la nouvelle mouture de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, la compétition interclubs la plus inclusive de l’histoire, qui se tiendra du samedi 14 juin 2025 au dimanche 13 juillet 2025 dans 12 stades des États-Unis. Cet événement très attendu réunira 32 des meilleurs clubs de la planète. Pour le football de clubs, ce sera l’occasion d’entrer dans une nouvelle ère et BEYOND propose à tous ceux qui le souhaitent de rendre cette expérience encore plus intense en bénéficiant d’une hospitalité officielle.

Selon les sites et les matches, vous pourrez faire votre choix entre plusieurs formules d’hospitalité et ainsi opter pour une ambiance simple et décontractée ou, au contraire, plus sophistiquée et luxueuse :

Le Salon Amiral est l’option la plus exclusive : elle vous donnera accès à l’espace d’hospitalité commerciale partagé le plus luxueux, ainsi qu’à un menu de prestige composé de six plats et à bien d’autres avantages

Les Suites Privées exclusives disposent, quant à elles, de places adjacentes, d’une zone de réception et d’un menu à cinq plats

Les Suites Partagées proposent un accès direct aux places et un délicieux repas

Le Salon Haut de Gamme met à votre disposition un grand confort, une vue imprenable et un menu à quatre plats

Le Club Plus se compose d’un salon partagé dans le stade, de places préférentielles et d’un repas à base de charcuterie

La Place Club vous permet de bénéficier de places haut de gamme pour les matches de votre choix et de tickets-boisson et restauration

Les formules d'hospitalité officielles de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ sont en vente 00:22