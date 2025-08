Fatemeh Zarei fait le tour des Coupes du monde en ballon

Le football est-il un art ? Les avis sur la question divergent. Il suffit en tout cas d’un chef d’œuvre, d’un but sorti de nulle part, d’une prouesse technique ou d’une action collective extraordinaire pour que ce vieux débat refasse surface. Mais une chose est sûre : le football inspire l’art.

Les premières traces d’artistes ayant utilisé le football dans leurs œuvres remontent à la fin du 15ème siècle. A cette époque, l’artiste chinois Du Jin, a ainsi représenté trois femmes dans un jardin jouant au cuju, un loisir inventé au deuxième siècle avant J.-C. qui est considérée comme le plus lointain ancêtre du football.

Depuis les travaux de Du Jin, les œuvres d’art inspirées du football ont foisonné et les Coupes du Monde de la FIFA ont été particulièrement propices à la création. Dans un passé récent, Russie 2018 avait fait connaître la Paraguayenne Lili Cantero pour ses talents de peintre sur crampons . La Coupe du Monde 2022, elle, a permis de révéler une artiste iranienne, aujourd’hui en pleine lumière. Son nom : Fatemeh Zarei. Son art : la peinture sur ballon… de Coupe du Monde !

"J'ai peint environ 300 portraits sur les ballons des matches de la Coupe du Monde, ainsi que les principaux événements de chaque épreuve", détaille-t-elle. "Parmi les portraits peints, on retrouve ceux du meilleur gardien, du meilleur buteur, du meilleur joueur, et celui de l'équipe championne de chaque édition. Sur certains ballons, j’ai également peint des stars comme Roberto Baggio ou Ronaldo."

Copies étonnamment fidèles à la réalité, les magnifiques dessins sont complétés sur chaque sphère par des légendes minutieusement écrites à la main et par des statistiques détaillées : le palmarès, le nombre de spectateurs, de buts inscrits, de villes et de stades où se sont déroulés les rencontres… Au total ce sont 23 ballons qui retracent en couleur et en peinture 92 années d’histoire, d’Uruguay 1930 à Qatar 2022. Une œuvre unique au monde.