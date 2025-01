La Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ et le Chili à l’honneur dans la marque de l’édition 2025

La marque de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025™ et plusieurs de ses éléments distinctifs ont été dévoilés à l’Estadio Nacional de Santiago

La cérémonie s’est déroulée en présence de Pablo Milad, président de la Fédération Chilienne de Football, Emilia Ríos Saavedra, ministre adjointe des Sports du Chili, et Jaime Yarza, directeur de la sous-division Tournois de la FIFA

La compétition se tiendra du 27 septembre au 19 octobre prochains à Santiago, Valparaíso, Rancagua et Talca

La marque de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025™ a été dévoilée aujourd’hui à l’Estadio Nacional de Santiago. Elle se distingue notamment par un magnifique emblème qui s’appuie sur la culture unique du pays hôte.

Inspirés des tapisseries traditionnelles et des paysages spectaculaires du Chili, la marque et l’emblème permettront de promouvoir dans le pays et le reste du monde une compétition qui se tiendra du 27 septembre au 19 octobre à Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Estadio Elías Figueroa), Rancagua (Estadio El Teniente) et Talca (Estadio Fiscal).

L’emblème réunit la silhouette distinctive des majestueux sommets des Andes et la fleur nationale du Chili, la copihue, l’ensemble étant surmonté par un ballon de football. La base, en forme de podium, renvoie quant à elle à l’ambition et la fierté inhérentes à l’événement.

Les couleurs vives de cet emblème et de la marque globale de la Coupe du Monde U-20 2025 servent à illustrer des éléments profondément ancrés dans la culture chilienne. On y retrouve ainsi le rouge arboré fièrement par les supporters et footballeurs du pays, le bleu ciel de la côte Pacifique, le rose foncé des flamants roses et l’orange caractéristique du désert d’Atacama.

Pour sa part, le slogan de la compétition – Légendes en devenir – insiste sur la capacité de l’événement à mettre en lumière les jeunes joueurs les plus prometteurs dans le monde du football, à l’image de Diego Maradona, Lionel Messi et Erling Haaland, tous trois anciens participants.

« La Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Chili 2025 est l’un des événements les plus importants que nous ayons organisés au Chili depuis la Coupe du Monde 1962. Cette compétition permettra à notre pays de faire son retour sur la scène internationale et de promouvoir le développement de jeunes talents. Le Chili regorge justement de tels talents. Le rêve des supporters chiliens est en train de se réaliser : ils pourront voir les plus grands espoirs du football mondial en action sur notre sol, ce qui marquera assurément le début d’un nouveau chapitre pour notre football. », a déclaré Pablo Milad.

C’est la deuxième fois que la Coupe du Monde U-20 de la FIFA™ fera halte dans le pays après 1987. Le Chili avait alors pris la quatrième place de ce qui s’appelait encore Championnat du monde juniors de la FIFA. Il s’agira en outre de la cinquième compétition de la FIFA organisée par le pays, qui a également été le théâtre de la Coupe du Monde de la FIFA™ en 1962, de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™ en 2008 et de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ en 2015.

Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, a souligné les attentes élevées entourant ce rendez-vous : « La Coupe du Monde U-20 nous a habitués à révéler de futurs grands noms du football et cette édition ne devrait pas faire exception à la règle. Les spectateurs peuvent s’attendre à découvrir au Chili de nombreuses légendes en devenir, comme le promet le slogan officiel. La capacité reconnue du Chili à accueillir des événements de la FIFA, l’hospitalité légendaire de la population et l’incroyable passion des supporters locaux offriront un cadre fantastique à cette compétition historique. »

De plus amples informations concernant la Coupe du Monde U-20 2015 seront dévoilés dans les mois à venir, notamment l’identité de la mascotte officielle, les détails du tirage au sort et les dates d’ouverture de la billetterie.