La chanson officielle de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ dévoilée

Ce titre, intitulé Boom SE SE , est désormais disponible sur les principales plateformes d’écoute

Elijah Seychelles et Taniah, deux des artistes les plus populaires des Seychelles, interprèteront la chanson vendredi, en direct sur FIFA+

Les billets pour la première grande compétition de la FIFA organisée dans l’archipel, qui se tiendra du 1er au 11 mai, sont disponibles à partir de USD 10

La FIFA s’est associée à Elijah Seychelles et Taniah pour la composition de la chanson officielle (Boom SE SE) de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™.

Par sa mélodie entraînante, ses paroles puissantes et ses rythmes tropicaux, Boom SE SE constitue la bande son idéale en vue de la toute première grande compétition de la FIFA disputée aux Seychelles. Du 1er au 11 mai, les meilleurs joueurs du beach soccer s’affronteront dans un cadre somptueux et dans une ambiance électrique pour le titre suprême de la discipline.

Les supporters et supportrices qui suivront le tirage au sort en direct sur FIFA+, ce vendredi, pourront découvrir en exclusivité le titre officiel, interprété par Elijah Seychelles et Taniah, deux des artistes musicaux les plus populaires de la région qui ont uni leurs voix pour la première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ disputée sur le sol africain.

Grâce à son timbre soul caractéristique, Taniah a remporté de nombreuses distinctions, tant au niveau local que régional. Au fil des ans, le nombre de ses followers n’a cessé de croître, grâce notamment à des performances musicales envoûtantes dans une variété de genres allant de la soul au reggae en passant par le R&B.

Au cours d’une carrière qui s’étend sur plus de 30 ans, Elijah s’est imposé comme un artiste au style éclectique qui n’a pas hésité à associer le camtolé, un genre musical traditionnel des Seychelles, au reggae, et qui ravit de nombreux fans fidèles dans la région, mais aussi dans le reste du monde.

« Cette chanson permet de célébrer une occasion spéciale pour les Seychelles », a déclaré Elijah Seychelles. « Partout où cette chanson passera, les gens danseront. C’est le titre parfait pour une compétition qui promet d’être inoubliable sur le terrain comme en dehors. »

Pour Taniah : « C’est un immense honneur de représenter mon pays et je suis fière de chanter cette chanson aux côtés d’Elijah. J’ai hâte que la compétition commence. L’ambiance va être incroyable ! »

À moins d’un mois du coup d’envoi de la compétition, des billets à partir de USD 10 sont encore disponibles sur FIFA.com/tickets pour supporters et supportrices de tous âges qui souhaitent assister au plus beau spectacle de beach soccer qui soit en famille ou entre amis.

Le Brésil, sextuple champion du monde et tenant du titre, le Portugal, double lauréat de l’épreuve et finaliste malheureux de la dernière édition, ainsi que l’Italie font évidemment partie des équipes participantes, au même titre que le Belarus, le Chili, l’Espagne, le Guatemala, le Japon, la Mauritanie, Oman, le Paraguay, la RI Iran, le Salvador, le Sénégal et Tahiti.

Emy Casaletti-Bwalya, directrice Marketing et Communication du Comité Organisateur Local, a indiqué : « Boom SE SE est une ode parfaite à l’engouement qui va entourer la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, sur et hors du terrain. Nous sommes impatients d’accueillir les équipes ainsi que leurs supporters et supportrices pour une célébration extraordinaire dans un décor de rêve. »