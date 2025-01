adidas dévoile le ballon officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

La marque aux trois bandes sera l’un des fournisseurs officiels de la compétition

Le design du magnifique ballon s’inspire du pays hôte, les États-Unis

Grâce à la technologie du ballon connecté, les décisions arbitrales seront plus rapides et précises lors de la nouvelle compétition phare de la FIFA

C’est avec style que le partenaire de longue date de la FIFA, adidas, a été confirmé en tant que fournisseur officiel de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, puisque la célèbre marque aux trois bandes en a profité pour dévoiler le design spectaculaire et la technologie de pointe qui caractérisent le ballon officiel de la compétition.

Ce dernier rend hommage au pays hôte, de par ses représentations et emblèmes qui évoquent et célèbrent l’héritage des États-Unis. Sur un fond nacré, des motifs en forme de blocs, des arêtes vives ainsi que des étoiles et rayures déconstruites rouges, blanches et bleues reflètent les couleurs et symboles du drapeau national.

Le ballon officiel apportera plus de précision grâce au PRECISIONSHELL – une enveloppe de 20 panneaux avec des rainures stratégiquement placées sur les contours extérieurs du ballon. Ses performances sont renforcées par d’autres atouts technologiques, notamment le CTR-CORE, un système conçu pour maximiser la précision et la cohérence des trajectoires, qui permet au ballon de conserver une forme optimale pour un football plus rapide et précis.

La technologie du ballon connecté envoie, en temps réel, des données IMU près de 500 fois par seconde au système d’assistance vidéo à l’arbitrage. Couplée aux données sur la position des joueurs et à l’intelligence artificielle, la technologie aide les arbitres vidéo à prendre plus rapidement des décisions lors des situations de hors-jeu potentielles, et peut également les aider à détecter chaque touche de balle individuelle, ce qui permet de réduire le temps consacré à la résolution d’incidents spécifiques, comme par exemples les fautes de main.

En plus du ballon officiel, adidas fournira des uniformes aux arbitres, aux volontaires et au personnel de la FIFA dans le cadre de la compétition. Les uniformes refléteront l’engagement d’adidas en matière de qualité et de durabilité, proposant des tenues de pointe à toutes celles et ceux qui seront au cœur de l’événement.