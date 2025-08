Prix Puskás de la FIFA : votez dès maintenant pour votre but favori

Les candidats

Alvaro Barreal | FC Cincinnati - Pittsburgh Riverhounds | 07/06/2023 L’ailier argentin effectue une splendide reprise de volée du gauche depuis l’extérieur de la surface de réparation en quarts de finale de la Coupe des États-Unis. Linda Caicedo | Allemagne - Colombie | 30/07/2023 La révélation colombienne inscrit le plus beau but de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ en logeant une formidable frappe enroulée dans la lucarne d’une Merle Frohm impuissante. Julio Enciso | Brighton - Manchester City | 24/05/2023 Malgré le plongeon d’Ederson, la frappe surpuissante du jeune Paraguayen aux 25 mètres termine au fond des filets, permettant à Brighton d’arracher le nul 1-1 à l’Amex Stadium. Sam Kerr | Australie - Angleterre | 16/08/2023 Alors que l’Australie manque d’inspiration pour revenir dans le match, Kerr prend ses responsabilités. L’attaquante de Chelsea récupère le ballon dans sa propre moitié de terrain avant d’aller défier une défense anglaise sur le reculoir. Sa frappe limpide du droit ne laisse ensuite aucune chance à Mary Earps. Brian Lozano | Atlas Guadalajara - CF America | 26/02/2023 Même pour les habitués de frappes lointaines de grande classe, ce but a quelque chose en plus. Surpris par une trajectoire surprenante, le gardien du Club América ne peut rien faire pour renvoyer ce tir de 35 mètres de l’Uruguayen, ne parvenant qu’à l’effleurer du bout des doigts. Guilherme Madruga | Botafogo FC-SP - Novorizontino | 27/06/2023 Dos au but et serré de près par un défenseur adverse à l’extérieur de la surface, Madruga profite du rebond du ballon pour effectuer un magnifique retourné acrobatique, qui termine sa course juste en dessous de la barre transversale. Ivan Morante | UD Ibiza - Burgos | 25/03/2023 Jeune milieu de terrain de l’UD Ibiza, Morante contrôle le ballon de la poitrine depuis l’extérieur de la surface, efface son vis-à-vis grâce à un jongle pied gauche bien dosé, contrôle à nouveau de la poitrine et enchaîne avec une reprise de volée du gauche imparable. Nuno Santos | Sporting - Boavista | 12/03/2023 Du pied gauche, l’ailier portugais du Sporting réalise un coup du foulard somptueux qui laisse la défense et le gardien sans voix et vient heurter l’intérieur du poteau avant de finir au fond des filets. Kang Seong-jin | République de Corée U-20 - Jordanie U-20 | 05/03/2023 Kang commence son raid solitaire le long de la ligne de touche côté droit. Il accélère pour se défaire de trois défenseurs puis mystifie un dernier adversaire avec une succession de passements de jambe avant d’armer un tir d’une précision chirurgicale en pleine lucarne. Askhat Tagybergen | Kazakhstan - Danemark | 26/03/2023 Situé sur le flanc gauche et loin de la surface de réparation, le capitaine de l’équipe du Kazakhstan exécute une frappe pied droit parfaite et trouve le fond des filets, laissant un coéquipier ébahi, la tête dans les mains. Beatriz Zaneratto | Brésil - Panama | 24/07/2023 Un but collectif des plus splendides. Debinha reçoit le ballon sur l’aile gauche et enchaîne avec un une-deux millimétré avec Adriana avant de centrer au point de penalty. Ary Borges contrôle et semble partie pour marquer, mais elle opte finalement pour une subtile talonnade à l’intention de Zaneratto, qui trouve le chemin des filets.