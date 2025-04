Présentation des formules de billets pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, dont l'une propose un accès garanti aux billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cette offre inédite est disponible sur FIFA.com/tickets selon le principe du premier arrivé, premier servi

Les supporters ont 25 jours (ou jusqu’à épuisement des stocks) pour commander leur formule exclusive

Une « super formule » offre la possibilité de réserver une place pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Afin de fêter comme il se doit l’organisation de deux événements gigantesques aux États-Unis, la FIFA met à la disposition des amateurs de football du monde entier une offre inédite qui leur permettra d’assister aux deux plus prestigieuses compétitions du football masculin. En effet, en choisissant d’assister à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, les supporters auront également la possibilité d’acquérir des billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, la première édition à 48 équipes.

Les formules de billets pour la Coupe du Monde des Clubs 2025 – qui réunira quant à elle 32 des meilleurs clubs de la planète – incluent deux produits disponibles uniquement pour les 25 prochains jours, ou jusqu’à épuisement des stocks. Grâce à ces offres exceptionnelles, les supporters pourront bénéficier d’un accès garanti aux billets pour la Coupe du Monde 2026, sous réserve des disponibilités et des conditions applicables.

Formule simple Cette option propose d’acquérir un billet pour un ou deux matches de la Coupe du Monde des Clubs 2025, avec la possibilité d’ajouter un billet pour un troisième match pour un coût supplémentaire. Toute personne ayant souscrit à une formule « simple » qui assiste à l’ensemble des matches prévus se verra automatiquement proposer le droit d'acheter un billet pour un match de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis (hors finale).

Super formule Afin de pouvoir vivre cette édition révolutionnaire de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ dans des conditions exceptionnelles, une « super formule » permet de se procurer un billet pour 20 matches de la compétition, dont une demi-finale et le match d'ouverture ou la finale. Toute personne ayant souscrit à une « super formule » qui assiste à l’ensemble des matches prévus se verra automatiquement proposer d’acheter un billet pour la finale de la Coupe du Monde 2026 !

Pour en savoir plus sur les combinaisons de matches et les conditions générales d'utilisation des billets pour la Coupe du Monde 2026, les amateurs de football peuvent consulter le portail de billetterie.

Cette promotion s’applique uniquement aux formules de billets vendues sur FIFA.com/tickets, à l’exclusion des autres types de billets pour la Coupe du Monde des Clubs 2025. Les supporters sont tenus de prendre leurs propres dispositions pour leur voyage, notamment en ce qui concerne l’obtention d'un visa d’entrée aux États-Unis.

La compétition interclubs la plus grande et la plus inclusive jamais organisée

La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète et issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin à Miami. Au total, 63 rencontres se dérouleront sur 12 sites. Le nouveau champion du monde des clubs sera connu le dimanche 13 juillet, à l’issue de la finale au MetLife Stadium de New York – New Jersey.