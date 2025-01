Ouverture de la procédure de candidature des volontaires pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™

« Les États-Unis recevront 32 des meilleurs clubs au monde, ainsi que leurs supporters. Et nos incroyables volontaires seront les visage et les sourires qui accueilleront tout ce petit monde, créant ainsi une ambiance joyeuse, si caractéristique des événements de la FIFA. Les volontaires auront une opportunité sans pareille de représenter leur ville hôte et de faire connaître leurs spécificités culturelles au monde entier », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

Comment devenir volontaire ? Chargés d’accueillir les différentes personnes présentes sur place, les volontaires représentent la FIFA et leur ville hôte avec fierté et enthousiasme. Ils jouent un rôle clé dans un grand nombre de sites associés à la compétition, comme les stades, les sites d’entraînement ou encore les hôtels.

cultiver une passion pour le football, aimer le travail en équipe et avoir une attitude amicale et proactive.

Les supporters peuvent se rendre sur FIFA.com pour y consulter toutes les ressources concernant la nouvelle compétition interclubs, notamment des informations sur les équipes qualifiées, les groupes, le calendrier, le format, le pays hôte, la billetterie et bien plus encore. L’aventure s’annonce d’ores et déjà passionnante pour les équipes engagées et leurs supporters présents aux États-Unis à compter du samedi 14 juin, mais également pour ceux qui suivront les 63 matches de l’épreuve en direct – et gratuitement – sur DAZN.com.