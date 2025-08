Les droits d’organisation de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™ retirés au Pérou

Cette décision fait suite à l’incapacité du Pérou à tenir ses engagements dans la préparation des infrastructures indispensables à la bonne tenue de l’épreuve. Malgré de très bonnes relations entre la FIFA et la FPF, il est apparu qu’il ne restait plus suffisamment de temps pour débloquer les investissements appropriés et mener à bien les travaux nécessaires en coopération avec les autorités péruviennes avant le début de la compétition.