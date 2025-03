Le Japon, premier qualifié pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Suite à sa victoire 2-0 sur Bahreïn, le Japon est officiellement devenu le premier pays à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Les Samurai Blue confirment au passage leur statut de poids lourds du football asiatique et peuvent désormais se projeter vers la compétition la plus inclusive et la plus enthousiasmante jamais organisée.