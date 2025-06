Le football sortira plus fort du COVID-19

La FIFA a lancé un plan d'aide de 1,5 milliard USD en juillet 2020 pour sécuriser le monde du football pendant la pandémie

Plus de 200 associations membres de la FIFA et les six confédérations en ont bénéficié

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, considère la pandémie comme le plus grand défi auquel le football ait jamais été confronté

En juillet 2020, la FIFA a lancé un plan d’aide contre le COVID‑19 sans précédent pour offrir sécurité et soutien à ses 211 associations membres (MA) gravement perturbées par la pandémie. Elle a débloqué un montant total de 1,5 milliard USD à cette fin. Au cours des deux dernières années, plus de 200 MA ont utilisé cet apport pour protéger le football et les joueurs dans leur pays, ainsi que pour assurer l'avenir de notre sport.

Les fonds ont été distribués dans le monde entier. Toutes confrontées à des difficultés différentes nécessitant des solutions personnalisées, les MA ont pu y faire face grâce au plan d'aide de la FIFA. Deux ans après la déclaration de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qualifiant le COVID-19 de pandémie mondiale, la FIFA a publié un rapport pour mettre en lumière la détermination et l'initiative dont la planète football a fait preuve pour affronter ce danger inédit. "La pandémie de COVID-19 est le plus grand défi auquel le monde du football ait jamais été confronté", a commenté le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "C'est pourquoi je suis fier que la FIFA, les confédérations et nos associations membres aient réagi avec rapidité, fermeté et unanimité pour concevoir un plan de soutien détaillé visant à aider l'ensemble de la famille du football.".

La pandémie de COVID-19 est le plus grand défi auquel le monde du football ait jamais été confronté Gianni Infantino, Président de la FIFA

"Le plan d'aide de la FIFA contre le COVID‑19 permettra au football de sortir plus fort encore de la pandémie et le rapport témoigne des efforts déployés à travers le globe à cet effet ces deux dernières années. Ce plan montre également l'engagement de la FIFA envers le football et sa solidarité avec la famille du ballon rond. En temps de crise, notre famille reste unie." Les études de cas présentées dans le rapport ne sont pas exhaustives, mais donnent un aperçu des actions entreprises par les MA durant les deux dernières années.

Andorre – Les trois équipes des clubs féminins locaux (ENFAF) évoluent dans des championnats espagnols afin de jouer à un niveau plus compétitif. La subvention de 500 000 USD octroyée au football féminin dans le cadre du plan d'aide contre le COVID-19 a couvert les frais des quelque 80 déplacements des équipes féminines en Espagne par saison.

Antigua-et-Barbuda - Quand Antigua-et-Barbuda a subi un pic de cas de COVID-19, l'équipe nationale n'a pas pu disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ à domicile mais le Plan de secours COVID-19 de la FIFA a permis à la fédération d'organiser un match à Curaçao. Argentine – La Fédération Argentine de Football a consacré la subvention de solidarité de 1 million USD aux tests de dépistage du COVID-19 des joueurs et de l'encadrement.

Arménie – Le financement a permis l'organisation du tournoi #OurGame : un mini-tournoi féminin entre l'Arménie, la Jordanie, le Liban et la Lituanie. Ce fut la toute première compétition internationale à se dérouler dans la république du Caucase du Sud.

Bhoutan - La Fédération de football du Bhoutan (BFF) a accepté d'envoyer 20 membres du personnel pour participer à la lutte contre la pandémie et faire du bénévolat dans leur communauté locale. Pendant cette période, leurs salaires étaient garantis par la BFF grâce au financement de la FIFA.

Brésil - L'Association Brésilienne de Football (CBF) a déployé la subvention de football féminin pour assurer la sécurité des compétitions nationales féminines grâce à l'achat de tests COVID-19 pour les joueuses et le personnel.

Cameroun - La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a utilisé sa subvention de football féminin pour soutenir le redémarrage de la ligue nationale féminine à 12 équipes.

Gibraltar - Dans l'un des plus petits territoires du monde, le financement du plan de secours COVID-19 a permis au football sous toutes ses formes de reprendre en 2021.

République Kirghize – Au plus fort de la pandémie, le football a été interrompu en République Kirghize, mais la Fédération s'est servie des 750 000 USD du fonds de solidarité contre le COVID-19 pour relancer les compétitions.

Liban - Grâce aux subventions de financement disponibles pour les femmes, le Liban a pu augmenter le nombre de compétitions féminines et de joueuses malgré la pandémie de COVID-19.

Mexique - La Fédération Mexicaine de Football a consacré le financement à la gestion de la Liga MX Femenil et au soutien des équipes nationales féminines, notamment par la mise en œuvre de protocoles de sécurité et de tests COVID-19.

Pérou - L'Association Péruvienne de Football a utilisé le financement du football féminin pour lancer la première saison de la Liga Femenina en 2021.

Sierra Leone – Face à la crise sanitaire, la Fédération Sierra-Léonaise de Football (SLFA) a transformé son centre technique en centre de quarantaine et de tests pour les patients atteints de COVID-19. Elle a alloué la subvention de solidarité du plan d'aide au règlement des salaires de son personnel administratif, technique et d'entraînement.

Îles Salomon – La participation des Îles Salomon à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2021™ s'est trouvée menacée lorsque la seule salle d'entraînement de la sélection a été transformée en clinique. Grâce au 1 million USD du plan d'aide, la Fédération Salomonaise de Football a réussi à organiser deux stages à l'étranger qui ont permis à l'équipe nationale de se préparer pour la Coupe du Monde.

Seychelles - La Fédération des Seychelles de football (SFF) a utilisé le financement du Plan de secours COVID-19 de la FIFA pour mettre le centre technique de la SFF à la disposition du gouvernement pour les tests COVID-19 et les installations de quarantaine.

Thaïlande – Le plan d'aide de la FIFA a financé les tests de dépistages de tous les joueurs et officiels de match avant la reprise des compétitions en Thaïlande, ainsi que la mise en œuvre du système d'assistance vidéo aux arbitres (VAR) dans le championnat national.

Togo - Le financement a permis de tester tous les joueurs des deux meilleures ligues nationales du Togo et de relancer la compétition.