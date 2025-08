La FIFA désigne le Chili et la Pologne hôtes de compétitions de jeunes de la FIFA

Réuni à Djeddah (Arabie saoudite) en marge des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023™, le Conseil de la FIFA a notamment discuté des compétitions de jeunes de la FIFA et désigné à l’unanimité le Chili hôte de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2025 et la Pologne hôte de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™.

"Depuis 1962, le Chili organise régulièrement des événements majeurs de la FIFA, la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2015 en étant le dernier exemple en date. L’expérience du pays en matière d’organisation et la ferveur des supporters chiliens offriront un cadre formidable au stars de demain", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "La Pologne possède une riche tradition footballistique, ayant accueilli une édition mémorable de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en 2019, lors de laquelle des joueurs de la trempe d’Erling Haaland ont notamment brillé. L’organisation de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026 enrichira encore davantage l’histoire footballistique de la Pologne et accélèrera la croissance du football féminin dans le pays ainsi que dans le reste du monde."

Le Conseil de la FIFA a en outre approuvé les Principes de reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges et son annexe 1 (Modèle de règlement pour chambre nationale de résolution des litiges – Édition 2023), avec pour but d’apporter plus de clarté et de sûreté juridique concernant la compétence et la structure des chambres nationales de résolution des litiges.