La Coupe du Monde 2022 louée pour son "pouvoir unique de cohésion"

Le budget 2023-2026 prévoit des investissements à hauteur de USD 9,7 milliards pour le football

Approbation de plusieurs principes concernant les calendriers internationaux et lancement d’une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à 32 équipes en juin 2025

Approbation du Règlement sur les Agents de la FIFA

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la meilleure édition de l’histoire selon Gianni Infantino, le Président de la FIFA, touche à sa fin après un mois de compétition lors duquel le football a une nouvelle fois démontré sa capacité unique à rassembler les peuples dans un esprit de paix et d’amitié. C’est dans ce contexte que le Conseil de la FIFA s’est réuni le 16 décembre 2022 à Doha, au Qatar, et a pris plusieurs décisions-clés pour l’avenir du football. Après avoir confirmé que les revenus de la FIFA pour l’année 2022 s’élèveront à USD 7,5 milliards, soit USD 1 milliard de plus qu’estimé, l’organe décisionnel de la FIFA a approuvé le budget pour le cycle 2023-2026, prévoyant des revenus de USD 11 milliards et une hausse substantielle de la proportion accordée aux investissements dans le football, qui s’élèveront à USD 9,7 milliards.

Concernant le Programme de Développement des Talents de la FIFA, géré par Arsène Wenger, Directeur du Développement du Football Mondial de la FIFA, le Conseil de la FIFA a approuvé un investissement de USD 200 millions, destiné à assurer le bon fonctionnement de l’initiative de 2023 à 2026. Ce dispositif inédit vise à garantir le développement à long terme des joueurs grâce à un soutien individuel en faveur des associations membres, qui auront ainsi toutes les cartes en main pour donner, de façon pérenne, à chaque talent sa chance. Le montant octroyé aux associations membres participant au programme dépendra de leurs besoins spécifiques, conformément à l’approche sur mesure voulue par la FIFA. Ces associations membres bénéficieront également de fonds de solidarité supplémentaires, déterminés au regard de critères particuliers. Les fonds non alloués au 31 décembre 2026 seront automatiquement transférés vers le Fonds pour le Développement du Football, destiné à aider, indéfiniment et exclusivement, les associations membres bénéficiaires du Programme Forward 3.0. Validation des principes des calendriers internationaux des matches et des compétitions

Le Conseil de la FIFA a validé plusieurs principes stratégiques relatifs aux compétitions et aux calendriers internationaux des matches masculins et féminins. Dans le football masculin, une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ quadriennale à 32 équipes doit voir le jour en juin 2025 (après le report de la première édition de la compétition à 24 équipes, prévue en 2021). Le calendrier international des matches inclura à partir de 2025 une nouvelle fenêtre à quatre matches, à cheval sur les mois de septembre et octobre, qui remplacera les deux fenêtres actuelles de ces deux mois. Les autres fenêtres (novembre, mars et juin) resteront inchangées.

Afin de favoriser une augmentation des matches entre équipes de confédérations différentes, la FIFA va lancer une série de compétitions amicales (les FIFA World Series) qui se dérouleront pendant la fenêtre de mars lors des années paires. Après la publication début 2023 du règlement de candidature, la décision concernant le pays hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera prise en 2024.

Dans le football féminin, la structure du calendrier international des matches reste inchangée jusqu’en 2025. Les pays hôtes des éditions 2027 et 2031 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA seront déterminés respectivement en 2024 et 2025. Les principes relatifs à la création d’une Coupe du Monde des Clubs Féminine de la FIFA et d’une Coupe du Monde de Futsal Féminine de la FIFA, ainsi que à l’expansion de 12 à 16 équipes du Tournoi Olympique de Football Féminin, ont été validés. Ceux-ci incluent également une refonte des compétitions de jeunes de la FIFA, notamment une annualisation et une extension du format des compétitions U-17 masculines et féminines. La définition précise des nouveaux calendriers internationaux des matches accordera une place de choix à la santé et au bien-être des joueurs. Les détails des principes stratégiques mentionnés ci-dessus seront définis dans les mois à venir en lien avec les parties prenantes concernées. Organisation de compétitions de la FIFA par le Maroc, les Émirats Arabes Unis et les Seychelles Le Conseil de la FIFA a désigné la Fédération Royale Marocaine de Football en tant qu’hôte de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™, laquelle se tiendra du 1er au 11 février 2023. La Fédération de Football des Émirats Arabes Unis s’est vu octroyer, quant à elle, les droits d’organisation de l’édition 2023 de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ et la Fédération de Football des Seychelles, ceux de l’édition 2025.

Approbation du Règlement sur les agents de la FIFA En approuvant le Règlement sur les Agents de la FIFA, le Conseil de la FIFA a permis à l’instance dirigeante du football mondial de faire un grand pas en faveur d’un système des transferts plus juste et transparent. Le règlement prévoit entre autres l’instauration de standards minimum dans le cadre des services que peuvent fournir les agents à leurs clients, l’interdiction de la pluri-représentation afin d'éviter les conflits d'intérêts et le plafonnement des commissions, l’objectif étant de renforcer la stabilité contractuelle, protéger l’intégrité du système des transferts et parvenir à une plus grande transparence financière. Amendements au Code d'Éthique et au Code Disciplinaire de la FIFA Dans la droite ligne de la politique de tolérance zéro de la FIFA vis-à-vis des violences fondées sur le sexe et des autres formes de violence, le Conseil de la FIFA a également approuvé des amendements au Code d’Éthique visant à ce que toute forme d’abus sexuel, harcèlement ou exploitation ne soit soumise à aucune prescription. Par ailleurs, des amendements essentiels ont été introduits dans le Code Disciplinaire de la FIFA afin de protéger davantage les victimes de discrimination, de renforcer la lutte de la FIFA contre la manipulation de matches, de confier les instructions de certains dossiers disciplinaires spécifiques à des experts intégrité indépendants et d’étendre le champ de compétences de la Commission de Discipline de la FIFA. Clarification concernant la limite des mandats Le Conseil de la FIFA a confirmé à l’unanimité son accord avec la position de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité, selon laquelle la période 2016-2019 ne doit pas être comptabilisée comme un mandat pour le Président de la FIFA en exercice, qui est donc sur le point de terminer son premier mandat.