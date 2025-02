Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ : The Coca-Cola Company confirmé comme partenaire

Partenaire de longue date de la FIFA et sponsor de la Coupe du Monde de la FIFA™ depuis 1978, The Coca-Cola Company a décidé de renforcer son engagement en parrainant également la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ . Dans les villes américaines comme dans le reste du monde, les supporters de 32 des meilleurs clubs du monde peuvent s’attendre à profiter d’expériences et de programmes exclusifs à l’occasion de la compétition organisée en juin et juillet 2025.

« Depuis 1950, The Coca-Cola Company a été de toutes les éditions de la Coupe du Monde de la FIFA et a offert de nombreuses expériences mémorables au fil des décennies. Au moment où nous entrons dans une nouvelle ère du football de clubs mondial avec un format révolutionnaire pour une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, nous sommes ravis de pouvoir compter sur un partenaire majeur avec qui nous collaborons depuis longtemps. La compétition s’annonce passionnante, inclusive et véritablement mondiale. Elle favorisera le développement du football de clubs tout en générant de la valeur pour nos partenaires », a déclaré Romy Gai, directeur des Affaires commerciales de la FIFA. « Les partenariats dans le domaine du sport, tels que celui avec la FIFA, sont un important moteur de croissance pour notre entreprise, nos marques et notre écosystème mondial. La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA constitue une nouvelle belle occasion de rassembler le monde grâce au sport. Les amateurs de football sont parmi les plus passionnés au monde et nous sommes honorés de les accompagner en les rafraîchissant, eux, mais aussi les joueurs, grâce à notre portefeuille de boissons et à des expériences innovantes », a déclaré Brad Ross, vice-président en charge du marketing et des partenariats dans le sport et le divertissement à l’international pour The Coca-Cola Company.