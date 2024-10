Un nouveau format pour un nouveau champion

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la Grande Finale tant attendue de la FIFA Interactive World Cup 2016 ! Suivez-nous en direct et en vidéo à New York les 21 et 22 mars pour ne rien manquer de cet événement planétaire ! En attendant, voici un petit résumé de tout ce qu'il vous faut savoir pour profiter pleinement du spectacle.

Les finalistes Plus de 2,3 millions de gamers ont tenté de décrocher l'un des précieux sésames pour la Grande Finale de la FIFA Interactive World Cup 2016. Seuls 32 spécialistes de FIFA 16 d'EA SPORTS™ sont toujours en course et peuvent encore rêver de décrocher le titre de champion du monde virtuel.

Les 32 qualifiés pour la Grande Finale de New York sont le lauréat de la FIWC 2015 Abdulaziz Alshehri, les 15 joueurs qualifiés à l'issue des trois saisons en ligne sur PlayStation, les 15 joueurs qualifiés à l'issue des trois saisons en ligne sur Xbox et Brian Jaldin, vainqueur des qualifications du pays hôte de la FIWC 2016.

Tirage au sort officiel Le 20 mars, les finalistes se retrouveront pour le traditionnel barbecue de bienvenue et le tirage au sort des groupes. À l'issue de cette cérémonie informelle, nous connaîtrons la composition des groupes de la Grande Finale ! Suivez la FIFA Interactive World Cup sur Facebook et @FIWC sur Twitter tout au long de la journée pour une couverture en direct du tirage au sort.

Format du tournoi Comme la Coupe du Monde de la FIFA™, la Grande Finale de la FIWC se compose d'une phase de groupes et d'une série de matches à élimination directe. Les concurrents* seront dans un premier temps répartis en huit groupes : quatre sections PlayStation (de quatre gamers chacune) et quatre sections Xbox (de quatre gamers *chacune).

Les deux premiers de chacun de ces huit groupes accéderont à la seconde phase du tournoi (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les joueurs PlayStation et Xbox ne se rencontreront pas avant la finale, ce qui signifie que les meilleurs sur chaque console s'affronteront uniquement en finale. À l'issue de ce duel, le champion du monde 2016 du plus grand tournoi de jeu vidéo au monde sera couronné.

La finale Le champion de la FIWC 2016 sera le premier Joueur Interactif de la FIFA à remporter un tournoi organisé sur les deux principales consoles de salon. Pour l'occasion, la finale se disputera au meilleur des deux manches. L'une de ces deux manches se disputera sur Xbox One, l'autre sur PlayStation®4. Le joueur le mieux classé décidera de la console sur laquelle aura lieu le "match aller". En cas d'égalité à l'issue des deux manches, une prolongation et une éventuelle séance de tirs au but seront organisées sur la console qui a accueilli le premier match.