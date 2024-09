Un arbitrage mixte pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024

Des équipes mixtes d'arbitres pour diriger les matchs de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024

La phase de groupes se poursuit à Tachkent, Boukhara et Andijan cette semaine

39 officiels de match, dont deux femmes, ont été désignés pour cette compétition

La Commission des Arbitres de la FIFA a désigné les officiels de match qui officieront cette semaine à la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™.

Le mardi 17 septembre, les matchs du Groupe A opposeront le Costa Rica aux Pays-Bas, et l'Ouzbékistan au Paraguay. Dans le groupe B, la Thaïlande affrontera Cuba tandis que le Brésil se frottera à la Croatie.

Le trio d'arbitres composé de Lautaro Romero, Rolly Rojas et Pornnarong Grairod se chargera du premier match, qui débutera à 14h30 (CET) à Tachkent. Au même endroit, à 17h30, Reinier Fis, Josh Wilkens et Roberto López dirigeront Ouzbékistan-Paraguay.

Cristiana Santos sera au sifflet du match Thaïlande-Cuba, assistée de Juan Cordero et Daniel Matkovic. Ebrahim Mehrabi sera aux manettes pour la rencontre Brésil-Croatie, aux côtés de Jorge Flores et Antony Riley.

Le lendemain, dans le Groupe C, Angola-Ukraine (14h30 CET) et Argentine-Afghanistan (17h30 CET) seront au programme. Les deux matchs se dérouleront à Tashkent. An Ran, Hiroyuki Kobayashi et Ricardo Lay arbitreront le premier match, tandis qu'Eduardo Fernández, Nicola Manzione et Ondřej Černý se chargeront du second.

Dans le Groupe D, la Libye a rendez-vous avec le Kazakhstan (14h30, CET) et l'Espagne avec la Nouvelle-Zélande (17h30, CET). Ces deux duels auront lieu à Andijan. Daniel Rodríguez, Rafael Villalba et Christián Espindola superviseront le premier match de la journée. Youssef Mohamed sera aux commandes d'Espagne-Nouvelle-Zélande, assisté de Tarek El Khatby et Khalid Hnich.

Ce 19 septembre, le Groupe E verra s'affronter, à Tachkent, le Maroc et le Panama (14h30, CET) ainsi que le Portugal et le Tadjikistan (17h30, CET). Daniel Manrique a été désigné pour la première opposition, assisté d'Anatolly Rubakov et d'Ebrahim Mehrabi. Jorge Flores officiera lors de Portugal-Tadjikistan, épaulé par Aymer Kammoun et Rojas.