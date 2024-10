Thrillers anglais et jeunesse éternelle 

Mbappé enchaine

Deux jours après avoir disputé l'intégralité de la rencontre avec la France contre la Croatie, où il avait inscrit le but victorieux (1-2), Kylian Mbappé était à nouveau sur la pelouse avec le Paris Saint-Germain face à Nîmes. "J’ai parlé avec lui hier, il m’a dit qu’il se sentait bien et qu’il voulait absolument jouer. Il est le joueur qui peut toujours faire la différence, il l’a fait, c’est bien", a expliqué son entraîneur Thomas Tuchel après la victoire du PSG (4-0).

En Angleterre, Mohamed Salah a profité de l'explosif derby de la Mersey entre Everton et Liverpool pour inscrire son 100ème but avec les Reds , avec qui il a disputé 159 rencontres depuis son arrivée en 2017. Sa somptueuse demi-volée du gauche aurait pu permettre aux hommes de Jürgen Klopp de s'imposer, mais Dominic Calvert-Lewin a égalisé d'une magnifique envolée (2-2).

Arrivé du RB Leipzig cette saison, Timo Werner a ouvert son compteur avec Chelsea, et de quelle manière ! Face à Southampton (3-3), l'international allemand a d'abord feinté toute la défense sur l'ouverture du score avant de doubler la mise sur une superbe chandelle face au gardien. Il a même donné une passe décisive à son compatriote Kai Havertz sur le troisième but avant de voir ses efforts presque anéantis par l'égalisation des Saints dans les arrêts de jeu (3-3).

Son Heungmin et Harry Kane, auteurs d'un but dès la première minute pour le premier et d'un doublé pour le second, pensaient avoir offert la victoire à Tottenham face à West Ham. Pourtant les Hammers ont réussi une remontée fantastique. Menés 0-3 de la 16ème à la 82ème minute, ils ont réussi à retourner la situation, tromper trois fois Hugo Lloris et aller chercher un match nul inespéré (3-3) dans les derniers instants.