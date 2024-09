Les frères Lukaku et Hazard brillent de concert

FIFA.com revient sur les performances du week-end des Diables Rouges, marqué par une prestation de haut vol d'Eden Hazard, et la confirmation du nouveau statut de son frère Thorgan. Côté Lukaku, Romelu a encore fait la différence alors que Jordan a contribué à la performance la plus remarquée de Jupiler League.

Plein régime Dire qu'Eden Hazard était attendu au tournant après sa prestation sans saveur contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions de l'UEFA tient de l'euphémisme. Qualifier sa prestation contre Manchester City en FA Cup de cinq étoiles l'est tout autant. Deux passes décisives, un but sur coup franc, et un engagement de tous les instants, Hazard a retrouvé son jeu et ses supporters.

A la bonne place au bon moment, Romelu Lukaku a entériné la qualification d'Everton en FA Cup à Bournemouth (0:2). Dans son registre opportuniste, le buteur était à la réception d'une déviation au point de penalty. Radja Nainggolan et l'AS Rome ont visiblement digéré leur défaite en C1 face Au Real Madrid. Victoire 5:0 des Romains au Stadio Olimpico contre Palerme, et une nouvelle passe décisive du Diable Rouge, qui joue de plus en plus vers l'avant en possession de ballon.

Le ciel s’éclaircit enfin pour Thorgan Hazard. L'ancien Soulier d'Or enchaîne les passes décisives et commence également à aligner les titularisations au Borussia Mönchengladbach. Le cinquième de Bundesliga a conforté sa place de candidat à un ticket pour la C1 après son succès face à Cologne (1:0)

En panne Le Trabzonspor de Luis Pedro Cavanda est passé par toutes les émotions au Galatasaray de Jason Denayer, cantonné au banc. Les visiteurs ont marqué, avant de bétonner et de finalement perdre leurs nerfs, Cavanda voyant notamment rouge. Bilan des opérations : une rencontre terminée à sept et un Galatasaray opportuniste en fin de partie (2:1). Sven Kums et Laurent Depoitre ont fait tourner leur compteur buts, alors que Matz Sels a perdu son étiquette de gardien de la meilleure défense du championnat avec La Gantoise, face à l'Ostende de Jordan Lukaku, indéboulonnable de la défense côtière (5:2). Le but*Chelsea - Manchester City : Eden Hazard 67'*Force, précision et vision, Hazard a montré sa patte sur coup franc, comme un signe d'une confiance retrouvée. Le milieu de terrain a déposé le cuir dans le coin fermé de Willy Caballero, condamné au rôle de spectateur. La stat50%- Comme la moyenne de buts marqués en Ligue 1 cette saison par Michy Batshuayi avec l'Olympique de Marseille. Sa 13ème réalisation est tombée contre Saint-Etienne dans les dernières secondes d'une partie commencée sur le banc. Pointé pour son manqué de réalisme, Batshuayi a répondu à sa façon aux critiques.

Entendu..."Si j'étais l'un de ses coéquipiers, je lui en ferais voir de toutes les couleurs sur le terrain d'entraînement. Les joueurs plus âgés doivent le tenir un peu. C'est un garçon talentueux, mais il se comporte comme un enfant gâté” - Roy Keane**, ancien milieu de terrain de Manchester United, qui reproche à Eden Hazard un manque de volonté et d'investissement actuellement.

