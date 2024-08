Les Bleues ne passent pas le cap

Cette défaite contre les Anglaises vient conclure un parcours poussif, qui avait débuté dans le Groupe C sur une laborieuse victoire contre l'Islande (1:0), puis deux nuls contre l'Autriche (1:1) et la Suisse (1:1), que les Tricolores ont arrachés après avoir été menées au score.

Dynamiques contraires Tout le contraire des Anglaises, qui abordaient cette rencontre fortes de trois victoires en trois matches, et qui ont parfaitement négocié leur affaire avec un but à l'heure de jeu signé Jodie Taylor après un ballon perdu par Eugenie Le Sommer.

Quelques chiffres… 22 - Ce France-Angleterre marquait la 23ème confrontation entre les deux sélections. Avec 10 victoires et 9 nuls, les Bleues avaient un large ascendant avant ce revers face aux Anglaises dont les deux précédentes victoires remontaient à 1973 et 1974, soit les deux premières oppositions entre les deux pays.

11 - Avec 11 buts marqués, l'Angleterre possède de loin la meilleure attaque du tournoi, et la défense n'est pas mal non plus avec un but encaissé.