Les Associations en action : décembre 2024

Le Programme de Développement des Talents de la FIFA poursuit son déploiement

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2025 à l'affiche

La Zambienne Diana Chikotesha reçoit le prix de la Meilleure Arbitre Féminine COSAFA

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leur potentiel footballistique et de leurs infrastructures.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par ses Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Le Malawi a du talent

Le Programme de développement des talents de la FIFA a franchi une étape décisive en ce mois de décembre au Malawi, où a été inauguré la Luwinga Inclusive Football Academy. Ce complexe flambant neuf est destiné à offrir les meilleures conditions d'entraînement et de travail aux forces vives du football du pays.

« Ce programme mis en place par la FIFA est essentiel dans le cadre de notre stratégie visant à améliorer le développement des joueurs pour qu'ils puissent évoluer au plus haut niveau, à l'échelon national comme en club », a souligné Fleetwood Haiya, le président de la Fédération du Malawi.

Le programme a une large portée. Outre les moyens matériels, l'accent est mis sur les moyens humains et sur la qualité de l'encadrement et de l'éducation pour former des individus responsables et équilibrés.

Seychelles 2025 à l'affiche

L'affiche officielle de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Seychelles 2025™ a été dévoilée début décembre, à six mois du coup d'envoi du tournoi.

On y voit un enfant qui jongle avec un ballon de football sur une plage paradisiaque typique de cet archipel aux 115 îles, dans un décor au charme de carte postale ancienne.

Cette première édition organisée sur le sol africain va stimuler le développement de la discipline aux Seychelles, dont la sélection de Beach Soccer fera sa première apparition sur la scène internationale.

Une expérience unique pour les directeurs techniques

Bhekisisa Mkhonta, directeur technique de l'Association de football d'Eswatini (EFA), fait partie d'un groupe restreint de dirigeants techniques du monde entier qui ont terminé la première édition du prestigieux diplôme de leadership technique de la FIFA.

La première édition du diplôme de leadership technique de la FIFA a été suivie par des dirigeants techniques d'associations membres, de confédérations et de la FIFA et s'est avérée être une « expérience transformatrice », a déclaré Jamie Houchen, responsable de l'équipe de leadership technique de la FIFA.

Le diplôme permet aux associations membres de s'engager à long terme et d'investir dans leur personnel et s'inscrit dans le cadre du cinquième objectif stratégiques de la FIFA : se concentrer sur le développement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres et sur les académies de la FIFA.

« Les connaissances que j'ai acquises grâce à ce programme m'ont énormément aidé à me développer en tant que directeur technique de l'EFA. Le football est un sport en évolution constante, c'est pourquoi de tels programmes sont si importants », a déclaré Bhekisisa Mkhonta.

Une nouvelle distinction pour Diana Chikotesha

Après avoir reçu le reçu le prix de la Meilleure Arbitre Féminine COSAFA en début d'année, Diana Chikotesha a ajouté un trophée à sa collection en décembre : l'arbitre zambienne a été désignée Meilleure Arbitre Assistante lors de la cérémonie des CAF Awards qui s'est déroulée à Marrakech, au Maroc, le 16 décembre. 2024 aura donc été une année fructueuse pour elle : la Zambienne a notamment fait partie de la liste des 89 représentants du corps arbitral - 21 arbitres centraux, 42 arbitres assistants, 20 arbitres vidéo et six arbitres de réserve -, désignés par la Commission des Arbitres de la FIFA pour les Tournois Olympiques de Football, Paris 2024. « En termes de méga-évènements, les Jeux Olympiques étaient la seule compétition qui manquait à mon parcours. Après cella, je pourrai donc dire que j’aurais concrétisé presque tous mes rêves », a-t-elle confié au micro d'Inside FIFA, en août dernier.

Gibraltar garde le cap

Comme chaque année, la FIFA a dévoilé en décembre la liste des arbitres internationaux pour l'année à venir, et comme en 2024, Gibraltar a vu quatre de ses officiels figurer parmi les hommes en noir d'élite pour 2025.