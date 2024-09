Les arbitres désignés pour la fin de la phase de groupes d'Ouzbékistan 2024™

Tachkent, Boukhara et Andijan accueilleront des matchs ce week-end

Les huitièmes de finale débuteront mardi

Trente-neuf arbitres, dont deux femmes, ont été nommés pour superviser la 10e Coupe du Monde de futsal de la FIFA

La Commission des arbitres de la FIFA a annoncé les arbitres sélectionnés pour la dernière série de matches de groupe de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™.

Le match du Groupe B entre Cuba et la Croatie débutera vendredi à la Humo Arena de Tachkent, où le trio arbitral sera composé de Nicola Manzione (Italie), Roberto Lopez (Panama) et Rafael Villalba (Paraguay). Dans le même temps, le Costaricain Diego Molina, le Tchèque Ondřej Černý et Alejandro Martínez (Espagne) arbitreront le dernier match du Groupe B de la Thaïlande et du Brésil à Boukhara.

Plus tard dans la journée, les hôtes affronteront le Costa Rica à Tachkent avec Anelize Meire Schulz (Brésil), Nikola Jelić (Croatie) et Eduardo Fernandes (Portugal) aux commandes. Le match du groupe A de vendredi à Boukhara se termine avec Hiroyuki Kobayashi (Japon), Ryan Shepheard (Australie) et Reinier Fis (Cuba) supervisant les Pays-Bas contre le Paraguay.

Le match du groupe D entre le Kazakhstan et la Nouvelle-Zélande sera arbitré samedi par Ricardo Lay (Panama), Daniel Manrique (Colombie) et Lautaro Romero (Argentine), tandis que l’autre match du groupe, disputé à Andijan, la Libye contre l’Espagne, sera arbitré par Fahad Al Hosani (EAU), Ebrahim Mehrabi (Iran) et Anatoliy Rubakov (Ouzbékistan). L’Angola et l’Argentine s’affronteront dans le groupe C à Tachkent plus tard dans la journée, avec Chris Sinclair (Nouvelle-Zélande), Antony Riley (Nouvelle-Zélande) et Quoc Dung Truong (Vietnam) aux commandes. À Andijan, Jorge Flores (Salvador), Khalid Hnich (Maroc) et Josh Wilkens (USA) seront le trio arbitral pour la rencontre entre l’Ukraine et l’Afghanistan.