Le Real rejoint son voisin (1:0)

Le match a mal débuté pour les Citizens avec la blessure du capitaine Vincent Kompany, remplacé par Eliaquim Mangala (10'). Les Madrilènes en ont profité pour prendre l'ascendant et ouvrir le score sur une frappe à angle fermé de Gareth Bale, détournée dans la lucarne par Fernando (1:0, 20'). La domination du Real s'est ensuite accentuée jusqu'à la pause avec notamment un but refusé pour hors jeu de Pepe (36').

Quant aux Mancuniens, ils devaient attendre l'imminence du repos pour s'offrir leur plus belle occasion en première mi-temps par Fernandinho qui voyait sa frappe échouer sur la base du premier poteau (44'). Éliminés par ce résultat, les Anglais n'avaient besoin que d'un but pour se qualifier, mais ne se montraient pas plus inspirés durant le second acte, où seul Sergio Agüero a réellement fait trembler le stade Santiago Bernabéu sur une frappe lointaine, juste au-dessus de la barre (89').