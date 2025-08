La Secrétaire Générale de la FIFA achève sa visite à Tahiti

Fatma Samoura a conclu sa visite à Tahiti en assistant aux derniers matches du Championnat Féminin U-16 de l’OFC. Au cours de son séjour, la Secrétaire Générale de la FIFA a rencontré des membres du gouvernement et des dirigeants du football pour évoquer le rôle du football dans le développement durable.

Cette visite intervient un mois après la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, une compétition qui laissera un héritage important en Océanie et encouragera de nombreuses footballeuses à repousser leurs limites.

Le football tahitien a énormément progressé ces dernières années. L’archipel peut notamment s’enorgueillir d’une grande tradition dans le domaine du beach soccer, avec deux apparitions en finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™ (2015 et 2017), une compétition que les Tahitiens avaient eux-mêmes organisée en 2013. L’équipe prépare actuellement l’édition 2023, qui aura lieu aux Émirats arabes unis au mois de février.

"Je tiens à tous vous remercier pour votre merveilleux accueil. J’ai découvert la culture locale et j’ai pu voir que le football était présent aux quatre coins du monde", a déclaré la Secrétaire Générale de la FIFA.

"J’ai également eu le plaisir de rencontrer les membres du comité exécutif de la FTF pour évoquer en leur compagnie le développement du football dans le pays. J’ai eu des échanges passionnants avec des membres du gouvernement, à propos de la place qu’occupe le football dans la société et de son rôle dans le développement durable. C’était une expérience très enrichissante."

Fatma Samoura s’est ensuite rendue sur l’île de Moorea pour assister à un match entre l’AS Mira et Tapuhute, aux côtés du maire Evans Haumani.

Au cours de sa visite, l’importance du football dans la société tahitienne et notamment son rôle vis-à-vis des femmes a été largement évoquée. Ses échanges avec la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Prévention contre la délinquance Nahema Temarii lui ont permis de rappeler le rôle joué par le sport dans un mode de vie sain, tandis que l’apport du football dans la question du développement durable a été évoqué en compagnie de la ministre de la Solidarité et du Logement, Minarii Galenon-Taupua.