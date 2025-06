La Nouvelle-Calédonie entre forte progression et grandes ambitions

La Nouvelle-Calédonie va participer à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA pour la 2e fois de son histoire

80% des joueurs de la sélection U17 actuelle sont issus de l’Académie FCF qui a vu le jour en 2022, avec le soutien de la FIFA et de l’OFC

Autre levier de progression pour l’avenir : le Programme des Talents de la FIFA

Dernière association membre océanienne à avoir intégré la FIFA, en 2004, la Nouvelle-Calédonie n’est qu’à l’aube de son histoire footballistique. Mais son avenir s’annonce radieux si l’on s’en réfère aux bons résultats de sa sélection U-17. Après avoir participé à Inde 2017, premier tournoi estampillé FIFA pour lequel le pays est parvenu à se qualifier, les Cagous s’apprêtent à vivre leur deuxième Coupe du Monde de la catégorie.

Et c’est mieux préparée et plus armée qu’il y a six ans qu’elle débarquera à Indonésie 2023 où l’attend l’Angleterre le 11 novembre pour leur entrée en lice. Car entre temps, d’importants investissements ont été réalisés pour développer le football néo-calédonien, en termes d’infrastructure notamment. Avec le soutien tant financier et humain à la fois de la FIFA et de l’OFC, qui ont étroitement collaboré sur ce projet, une école de football a ainsi vu le jour en 2022 : l’académie FCF.

Son but ? Réunir les meilleurs potentiels du pays, préalablement identifiés grâce à un programme de détection dès l’âge de 13 ans et leur offrir des opportunités sportives grâce à un stage à l’extérieur du pays. 80% des joueurs que composent l’actuelle sélection U-17 néo-calédonienne sont issus de cette académie, qui a d’ores et déjà fait ses preuves chez les garçons comme chez les filles. "Ces académies ont été créées pour répondre à la volonté de la FCF de mettre en place le parcours d’excellence de la joueuse et du joueur calédonien. Les académies ont vu le jour concomitamment à l’inscription de la FCF au Programme de Développement des Talents (TDS)", explique Dominique Wacalie, Directeur Technique de la Fédération calédonienne de Football.

"Notre première qualification en Coupe du Monde U17 en 2017 en Inde a conforté la FCF dans son projet de mettre en place ces académies fédérales afin que le pays se qualifie plus souvent pour les Coupes du Monde U17 et U20, chez les garçons comme chez les filles", ajoute-il.

Mais on aurait tort de croire que cette école d’élite est axée uniquement sur le football. Le centre accompagne également ses jeunes talents dans leur cursus scolaire. Il travaille, main dans la main, avec le lycée Do Kamo, qu’un certain Christian Karembeu a fréquenté, adolescent. Nommé parrain de l’académie, le FIFA Legend a d’ailleurs rendu visite à ses protégés récemment.

"Le lycée Do Kamo a fourni une plateforme adéquate pour prétendre au haut niveau, mais il faut beaucoup de travail, de la patience aussi. Et il ne faut pas sous-estimer les initiatives personnelles. Chacun est unique, chacun a son talent et c’est à eux de l’exploiter au mieux", a-t-il expliqué. "Il faut toujours viser plus haut, il n’y a que comme ça qu’on peut gagner des trophées."

Visiblement, le message du champion du monde 98 a été reçu cinq sur cinq. Loin de se contenter de la construction de l’académie FCF, la fédération néo-calédonienne de football a suivi le Programme de Développement des Talents qui a été mis en œuvre par la FIFA en 2022. Celui-ci aide les associations membres à atteindre leur potentiel en veillant à ce que chaque talent puisse être détecté et développé.

Nous sommes très satisfaits de l’existence de nos académies et des résultats actuels. Mais nous devons encore améliorer notre fonctionnement pour s’approcher encore plus de l’exigence que demande le haut niveau Dominique Wacalie Directeur Technique de la Fédération calédonienne de Football

Dans le cadre de ce projet, il est notamment prévu que vingt-cinq associations membres puissent bénéficier des services d’un entraîneur de talents pendant deux ans… La Nouvelle-Calédonie fait partie des heureux élus. "Nous voulons former des joueurs de haut niveau dans des pays ayant un potentiel important en termes de développement. Beaucoup d’enfants du monde entier n’ont pas l’opportunité d’exploiter leur talent, et la qualité de notre travail peut permettre d’y remédier", a récemment expliqué Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA.

"En dépêchant des entraîneurs sur le terrain pour travailler directement auprès des associations membres, nous sommes convaincus que nous pouvons améliorer l’environnement de haute performance dans chaque pays et ainsi donner leur chance à davantage de talents", a précisé Patricia Gonzalez, responsable de l’équipe en charge du Programme d’encadrement des talents de la FIFA.